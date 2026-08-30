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Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине - WSJ

Виталий Кирсанов
30 августа 2026, 11:59
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Как пишет The Wall Street Journal, представители НАТО рассматривают участившиеся атаки как тревожный сигнал.
Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине
Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот, ua.depositphotos.com

Что написано в материале WSJ:

  • Российская активность в Европе усиливается
  • Диверсии позволяют Москве добиваться своих целей

Россия наращивает диверсионную активность в Европе, стремясь оказать дополнительное давление на союзников Украины и усилить среди них чувство тревоги. Одновременно Москва пытается переключить внимание с проблем российской армии на украинские удары по объектам в глубине РФ.

Как пишет The Wall Street Journal, представители НАТО рассматривают участившиеся атаки как тревожный сигнал. По их мнению, Кремль стремится сократить объемы европейской помощи Украине и усилить разногласия между странами Альянса.

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Западные чиновники предупреждают, что Россия способна пойти на дальнейшее повышение уровня конфронтации. Кроме того, по их данным, российская сторона могла получить украинские беспилотники, которые потенциально могут быть использованы для провокаций на территории государств НАТО.

На фоне растущей обеспокоенности Вашингтона директор ЦРУ Джон Рэтклифф во вторник неожиданно посетил Москву. Как утверждают осведомленные источники, одной из целей поездки было донести до Владимира Путина позицию США о поддержке своих союзников по НАТО.

"Россия ищет способы уменьшить поддержку Украины со стороны стран НАТО, и одним из побочных эффектов, к которым она также стремится, является распространение паники", - заявил директор гражданской разведки Литвы Ремигиюс Бридикис.

Российская активность в Европе усиливается

В последние недели российские беспилотники неоднократно пересекали воздушное пространство стран НАТО. Одновременно Нидерланды предупредили об активизации российской кибершпионской деятельности.

По данным голландских разведывательных служб, российские государственные структуры систематически проводят цифровую разведку, в том числе получают доступ к подключенным к интернету камерам, чтобы отслеживать маршруты и объемы помощи Украине.

Украинский Центр безопасности "Сагайдачный" также фиксирует рост количества инцидентов, которые связывают с Россией. Если в течение всего 2024 года было задокументировано около десяти подобных случаев, то с апреля их количество достигло примерно 15 в месяц.

По оценке WSJ, усиление российской активности происходит на фоне перехода войны в Украине в более интенсивную и смертоносную фазу. Украинские силы все чаще наносят удары по объектам на значительном расстоянии от линии фронта, в том числе поражая нефтегазовую инфраструктуру и предприятия, имеющие значение для российской военной экономики.

"Независимо от того, стоит ли за всем этим хаосом Путин или нет, это может сыграть на руку Москве, повысив ее репутацию влиятельной державы", - отмечает издание.

Какую выгоду Москва может получить от диверсий

По мнению авторов публикации, российская кампания может способствовать росту обеспокоенности среди европейцев. В частности, у жителей стран НАТО может возникнуть ощущение, что политика их правительств в отношении Украины повышает личные риски.

Еще один фактор - состояние европейских запасов вооружений. Москва может пытаться сформировать мнение, что передача оружия Украине ослабляет национальные арсеналы европейских государств, тогда как эти ресурсы могут понадобиться им самим в случае прямого противостояния с Россией.

Если Кремлю удастся убедить европейскую общественность в том, что Россия представляет непосредственную угрозу, аргументы против дальнейших поставок оружия Украине могут получить больше поддержки.

Кроме того, диверсионная активность способна усиливать внутренние политические противоречия в европейских странах накануне местных и национальных выборов. Среди государств НАТО, где в ближайшее время ожидаются важные избирательные процессы, WSJ называет Германию, Францию, Финляндию, Эстонию и Польшу.

Впрочем, на данный момент убедительных свидетельств того, что российская стратегия действительно приносит Москве желаемый результат, немного. Более того, именно восточноевропейские страны НАТО продолжают демонстрировать наиболее твердую поддержку дальнейшей военной помощи Украине и выступают за увеличение собственных расходов на оборону.

НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Путин может проверить НАТО на прочность: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что Кремлю не требуется подкрепление северокорейскими подразделениями для новой агрессии против Запада.

Истинная цель Кремля - не масштабное вторжение, а точечный удар, способный поколебать единство Альянса изнутри.

"Путину нужно проверить статью 5 Устава НАТО и вбить клин между странами Альянса с целью дальнейшего развала НАТО. Для этого ему хватит одной или нескольких десантно-штурмовых бригад, а такое количество сил Россия способна выделить", - сказал Жданов в интервью Глареду.

После формирования такого подразделения Кремль прибегнет к классическому сценарию дестабилизации приграничной территории.

"России не нужно идти на Варшаву, Ригу или Хельсинки - ей достаточно вторгнуться на территорию этой страны, совершить какие-то террористические акты, устроить там переполох и уйти. И можно не сомневаться: НАТО развалится на куски", - убежден полковник запаса.

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Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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