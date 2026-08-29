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В Украине готовят новые подходы к комендантскому часу на фоне атак РФ - что известно

Юрий Берендий
29 августа 2026, 19:19обновлено 29 августа, 19:55
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Комендантский час в Украине может измениться. Подходы к нему будут пересмотрены в связи с новой тактикой атак РФ и длительными тревогами.
В Украине готовят новые подходы к комендантскому часу на фоне атак РФ - что известно
Комендантский час - в Украине готовят новые правила из-за атак РФ / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Правительство готовит новые алгоритмы работы городов во время длительных тревог
  • В Украине планируют пересмотреть подходы к комендантскому часу

В Украине готовят изменения в подходах к комендантскому часу и работе городов из-за новой тактики российских атак, которая предусматривает длительные воздушные тревоги и создает дополнительное давление на экономику и критическую инфраструктуру. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в сообщении в Telegram после доклада президенту.

По его словам, одним из вопросов, обсуждавшихся в ходе расширенного совещания с участием военного руководства, МВД, ГСЧС, мэра Киева, представителей Офиса президента и СНБО, стала подготовка государства к новым условиям.

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"Длительные воздушные тревоги влияют не только на безопасность людей, но и на работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и другие сферы жизни. Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, поэтому и наши подходы и алгоритмы реагирования должны меняться", - отметил Корецкий.

Чиновники должны определить, как должны функционировать предприятия и государственные учреждения при различных типах угроз. Отдельно прорабатываются вопросы перевозок, работы метро и других систем, от которых зависит повседневная жизнь крупных городов.

"Работаем над решениями, касающимися работы предприятий и учреждений в условиях различных типов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры с целью обеспечения большей защиты людей и возможности жить в наших городах и общинах", - подчеркнул премьер-министр.

Одним из направлений пересмотра станет режим ограничений в ночное время. Параллельно власти хотят обеспечить граждан более быстрым доступом к данным о характере воздушных угроз, не создавая при этом дополнительных рисков.

"Отдельно планируем пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу граждан к более оперативной информации о воздушных угрозах - без дополнительных рисков для безопасности", - сообщил Корецкий.

По его словам, все задействованные службы и ведомства уже работают над комплексными предложениями. Представить выработанные решения общественности и приступить к их реализации планируется в начале следующей недели.

Отдельно премьер доложил президенту о решении относительно помощи пострадавшим в результате трагедии в Бучанском районе. Правительство должно провести внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос о выделении средств из резервного фонда для поддержки и компенсаций пострадавшим.

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Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Сколько "стоит" час воздушной тревоги в Украине - комментарий эксперта

Единой суммы, которую экономика Украины теряет за каждый час воздушной тревоги, не существует. Экономический эффект зависит от того, где именно объявлена угроза, насколько широко она распространяется и как на неё реагирует бизнес. Об этом сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду.

"Тревога в Киеве и тревога в другом регионе имеют разный экономический эффект. И совершенно разные последствия возникают, когда угроза объявлена в одной области и когда она одновременно распространяется на значительную часть страны", - подчеркнул Новак.

Отдельным фактором является поведение самих компаний. Часть предприятий вынуждена приостанавливать работу, тогда как другие продолжают деятельность даже во время воздушной тревоги.

"Кто-то останавливает или приостанавливает свои процессы, кто-то не реагирует и продолжает. Поэтому каждый раз воздушная тревога вызывает разную реакцию у разных субъектов", - пояснил Новак.

Из-за этого подсчет убытков лишь за один час не дает полной картины. По словам экономиста, объективнее оценивать накопленный эффект за более длительный период, когда можно увидеть изменения в работе транспорта, торговли и других секторов.

"Целесообразнее анализировать последствия хотя бы в пределах квартала. Тогда можно оценить, например, сколько перевозок было отменено или перенаправлено, как изменились пассажирские и грузовые потоки, объемы продаж и другие показатели", - отметил Новак.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вишлинский сообщил, что несколько часов тревоги имеют масштабные последствия для работы крупных компаний и промышленной активности. По его оценке, на регионы, которые регулярно оказываются под угрозой ударов, приходится около 72% украинского ВВП.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях утренней атаки на город. Он отметил, что в результате атаки погибла двухлетняя девочка. Кроме того, по обнародованным данным, в Бориспольском районе также погибла 14-летняя девочка, есть другие пострадавшие и поврежденные объекты.

Глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщил о последствиях удара по складу боеприпасов в Бучанском районе. Он сообщил, что число погибших возросло до 37, а спасательные работы на месте продолжаются. Областные власти приняли решение объявить 30 августа Днём траура и временно ограничить работу развлекательных заведений.

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О персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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