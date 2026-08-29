Почему нельзя засыпать обнажённые корни деревьев землёй: неожиданная причина

Неправильное укрытие поверхностных корней может привести к их загниванию, неустойчивости дерева и даже к его преждевременной гибели.

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Обнаженные корни деревьев - почему земля может вызвать гниение / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему нельзя засыпать корни деревьев землёй

Что делать, если обнажились корни дерева

Чем прикрыть поверхностные корни дерева

Обнаженные корни деревьев не стоит автоматически засыпать землей, поскольку это может повредить корневую систему и поставить под угрозу устойчивость растения. Арбористы советуют сначала определить причину появления корней на поверхности, а уже потом выбирать безопасный способ защиты. Поверхностное расположение корневой системы для деревьев является естественным. В то же время со временем корни могут стать более заметными из-за эрозии почвы, строительных работ поблизости или особенностей роста конкретной породы. Об этом говорится в материале издания Martha Stewart.

Как правильно действовать, если на участке обнажились корни дерева, и как не навредить ему - выяснял Главред.

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Где именно расположены корни деревьев

Корневая система крупных деревьев распространяется на значительную площадь, но основная её часть расположена относительно близко к поверхности. Это связано, в частности, с потребностью корней в кислороде и воде.

"Большая часть корневой системы дерева находится в верхнем слое почвы толщиной до 2 футов, и корням нужен кислород для дыхания и поглощения доступной воды", - говорит арборист Даг Стилл.

Из-за такого расположения корни могут постепенно обнажаться даже без вмешательства человека. Особенно заметным этот процесс становится там, где почва вымывается или меняется растительный покров.

Чем опасны обнаженные корни дерева

Видимые корни создают не только эстетическую проблему. Они могут мешать уходу за газоном, создавать препятствия для передвижения и попадать под нож газонокосилки.

Механическое повреждение корней может иметь серьезные последствия для всего дерева. Арборист Ева Монхайм предупреждает о рисках регулярного повреждения поверхностных корней.

"Когда корни попадают под косилку, со временем это может привести к преждевременным заболеваниям и преждевременной гибели дерева", - говорит арборист Ева Монхайм.

Кроме того, крупные корни на поверхности могут стать причиной падения человека. Особенно актуально это для участков, где часто играют дети или активно используют двор для отдыха.

Почему нельзя засыпать корни деревьев землёй

На первый взгляд, добавление почвы кажется самым простым способом убрать обнаженные корни под поверхность. Однако для крупных корней, которые уже покрыты корой, такой подход может создать дополнительные проблемы.

"Оголенные корни обычно покрыты корой, которая является частью защитной структуры дерева. Эти корни ни в коем случае не следует засыпать почвой, поскольку их засыпка приведет к гниению коры", - подчеркивает арборист Ева Монхайм.

Особенно важны крупные корни у основания дерева. Они связаны с корневой шейкой, которая играет значительную роль в поддержании устойчивости растения.

"Деревья должны колыхаться на ветру, что способствует увеличению обхвата ствола. Если эти первичные корни засыпать, они задохнутся, и поверх них вырастут новые, более мелкие корни, что приведет к нестабильности дерева. Именно поэтому некоторые деревья падают - потому что корни корневой шейки отмирают и нарушают устойчивость дерева", - добавил он.

Поэтому обычное желание скрыть корни под дополнительным слоем земли может дать противоположный результат. Вместо защиты дерево рискует потерять часть важной корневой опоры.

Когда оголенные корни можно прикрыть почвой

Есть ситуации, когда добавление земли всё же может быть оправданным. Речь идёт прежде всего о случаях, когда поверхностный слой был утрачен из-за эрозии или внезапного вымывания.

"Эрозия или внезапные размывы - это другое дело. Когда корни обнажаются, можно добавить тонкий слой верхнего слоя почвы, чтобы заменить эродированную почву, что позволит расти новым мелким корешкам. Следует быть осторожными, чтобы не использовать тяжелую глинистую почву и избежать уплотнения в зоне корней", - отмечает арборист Даг Стилл.

Итак, решающим является не само желание прикрыть корни, а причина их появления на поверхности и способ нанесения материала. Массивный слой тяжелой почвы у дерева может быть опасен.

Чем лучше прикрыть обнаженные корни

Для защиты поверхностных корней арбористы советуют рассмотреть вариант с мульчей. Она помогает снизить риск механических повреждений и создает вокруг дерева отдельную защитную зону.

"Оголенные корни можно покрыть слоем мульчи толщиной от 2 до 3 дюймов. Выбирайте крупную древесную щепу или мульчу из сосновой коры, чтобы обеспечить наилучший воздухообмен через мульчу", - советует арборист Даг Стилл.

Широкое мульчирование также может препятствовать приближению газонокосилки к корням. Кроме того, такой слой помогает защитить поверхностную часть корневой системы от постоянного наступания.

Можно ли высаживать растения у корней дерева

Другим вариантом являются почвопокровные растения, которые можно использовать между корнями. Они способны помогать удерживать влагу и создавать более прохладные условия у поверхности.

"Я люблю высаживать почвопокровные растения между корнями, чтобы поддерживать их в прохладе и помогать удерживать влагу", - говорит Монхайм.

Также у основания дерева можно использовать перегной из листьев или грибной компост. Однако эти материалы не следует насыпать непосредственно на корни, покрытые корой.

"Вы также можете использовать перегной из листьев или грибной компост вокруг основания дерева, но опять же держите его подальше от корней, покрытых корой. Представляйте себе корни с корой как продолжение ствола", - советует арборист Ева Монхайм.

Смотрите видео о том, как убрать корни с приусадебного участка:

Как защитить корни деревьев на участке

Помимо правильного укрытия, важно не создавать нагрузки на почву вокруг дерева. Парковка автомобиля, проезд техники и строительные работы могут постепенно ухудшать состояние корневой зоны.

"Корни взрослых деревьев нуждаются в защите от уплотнения почвы. Не ездите и не паркуйте транспортные средства на корнях деревьев, а также не допускайте строительную технику в зону корней. Уплотненная почва приведет к долгосрочным повреждениям", - предупреждает арборист Даг Стилл.

Молодым деревьям также нужна особая защита. Для них специалист рекомендует создавать широкое кольцо из мульчи, но не насыпать её непосредственно у ствола.

"Молодым деревьям необходимо широкое кольцо из мульчи вокруг себя", - говорит Стилл. По его словам, слой высотой 2–3 дюйма помогает сохранять влагу, поддерживать умеренную температуру и "защищает от травы, газонокосилок и триммеров", - подытоживает Даг Стилл.

Напомним, как ранее сообщал Главред, ландшафтные мастера посоветовали отказаться от механического корчевания пней. Они предлагают менее травматичные методы уничтожения корней вместо выкапывания.

Британское издание Express в своей статье описало простой способ борьбы с сорняками с помощью горячей воды. В статье приведена инструкция по обработке сорняков кипятком на твердых поверхностях и в щелях.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за собой. Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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