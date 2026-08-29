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Принц Уильям нанес серьезный удар по принцу Гарри: что он сделал

Алена Кюпели
29 августа 2026, 13:37
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Принц Гарри и принц Уильям не будут появляться вместе на публичных мероприятиях.
Принц Уильям против Гарри и Меган
Принц Уильям против Гарри и Меган / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

  • Что говорят источники об отношениях принцев
  • Какое решение принял принц Уильям

Принц Уильям, по сообщениям инсайдеров, отказывается появляться на публичных мероприятиях вместе со своим братом принцем Гарри после его возвращения в Великобританию.

Как сообщает radaronline.com, будущий король не готов демонстрировать видимость примирения, которого на самом деле, как утверждается, не произошло.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон - дело принца Эндрю
Принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят появляться с Гарри/ фото: instagram.com, princeandprincessofwales

По словам источников, Уильям считает, что совместные выходы автоматически будут восприняты публикой как знак того, что конфликт между братьями исчерпан. Однако в реальности, как подчёркивается, их отношения остаются напряжёнными, и он не хочет создавать "ложную картинку" для СМИ.

Отмечается, что принц всё ещё испытывает сильное разочарование и обиду, в том числе из-за публичных высказываний Гарри и Меган Маркл о королевской семье. Приоритетом для него остаётся защита своей семьи - жены Кейт и детей.

Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Великобританию
Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию / Фото Instagram/meghan

Несмотря на то что Гарри, по данным СМИ, хотел бы наладить отношения с родственниками и уже сделал шаги к сближению с королём Карлом III, его контакт с братом остаётся крайне ограниченным. В окружении Уильяма дают понять, что для изменения ситуации необходимы серьёзные личные шаги, а не просто возвращение Гарри в страну.

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Отметим, как сообщал Главред, украинский телеведущий и актёр Александр Попов сообщил, что расстался с женой Галиной спустя два года отношений. О своём разводе он рассказал публично во время одного из светских мероприятий.

Ранее также популярный украинский актер Владимир Горянский неожиданно заговорил об усыновлении.

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О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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