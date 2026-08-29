Принц Уильям нанес серьезный удар по принцу Гарри: что он сделал

Кратко:
- Что говорят источники об отношениях принцев
- Какое решение принял принц Уильям
Принц Уильям, по сообщениям инсайдеров, отказывается появляться на публичных мероприятиях вместе со своим братом принцем Гарри после его возвращения в Великобританию.
Как сообщает radaronline.com, будущий король не готов демонстрировать видимость примирения, которого на самом деле, как утверждается, не произошло.
По словам источников, Уильям считает, что совместные выходы автоматически будут восприняты публикой как знак того, что конфликт между братьями исчерпан. Однако в реальности, как подчёркивается, их отношения остаются напряжёнными, и он не хочет создавать "ложную картинку" для СМИ.
Отмечается, что принц всё ещё испытывает сильное разочарование и обиду, в том числе из-за публичных высказываний Гарри и Меган Маркл о королевской семье. Приоритетом для него остаётся защита своей семьи - жены Кейт и детей.
Несмотря на то что Гарри, по данным СМИ, хотел бы наладить отношения с родственниками и уже сделал шаги к сближению с королём Карлом III, его контакт с братом остаётся крайне ограниченным. В окружении Уильяма дают понять, что для изменения ситуации необходимы серьёзные личные шаги, а не просто возвращение Гарри в страну.
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Отметим, как сообщал Главред, украинский телеведущий и актёр Александр Попов сообщил, что расстался с женой Галиной спустя два года отношений. О своём разводе он рассказал публично во время одного из светских мероприятий.
Ранее также популярный украинский актер Владимир Горянский неожиданно заговорил об усыновлении.
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О персоне: принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.
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