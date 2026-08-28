Плита засияет как новая: жир и нагар мгновенно исчезнут без труда

Обычный белый уксус может пригодиться для борьбы с жирными следами, разводами и минеральными отложениями.

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Как отмыть плиту / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Обычный белый уксус может пригодиться для борьбы с жирными следами

Специальный состав распыляют по остывшей варочной поверхности

Для удаления загрязнений с кухонной плиты необязательно покупать специальные кремы и пасты. Они действительно способны справляться с некоторыми пятнами и придавать поверхности блеск.

Однако есть более простой вариант, который требует меньше усилий. Об этом идет речь в материале издания Express.

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Обычный белый уксус может пригодиться для борьбы с жирными следами, разводами и минеральными отложениями. Для уборки его смешивают с водой и переливают раствор в пульверизатор.

Получившийся состав распыляют по остывшей варочной поверхности, уделяя внимание не только конфоркам, но и участкам возле переключателей и другим местам, где скапливаются загрязнения. Средство оставляют на несколько минут, чтобы оно успело размягчить засохшие пятна.

После этого поверхность достаточно протереть мягкой губкой или салфеткой. В большинстве случаев нескольких движений хватает, чтобы удалить загрязнения, после чего панель остается чистой и приобретает заметный блеск.

Еще одно преимущество такого способа - уборка проходит быстрее и аккуратнее, чем при использовании густых чистящих составов. Единственным минусом может стать характерный запах уксуса, однако после проветривания он довольно быстро исчезает.

/ Главред

Смотрите видео - как отмыть плиту:

В видео автор показывает простой способ очистки решетки газовой плиты от жира и нагара с помощью двух доступных средств - пищевой соды и обычного средства для мытья посуды.

Он демонстрирует последовательность действий и объясняет, как облегчить удаление застарелых загрязнений без длительного оттирания и значительных усилий.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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