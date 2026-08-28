Плита засияет как новая: жир и нагар мгновенно исчезнут без труда

Вы узнаете:
- Обычный белый уксус может пригодиться для борьбы с жирными следами
- Специальный состав распыляют по остывшей варочной поверхности
Для удаления загрязнений с кухонной плиты необязательно покупать специальные кремы и пасты. Они действительно способны справляться с некоторыми пятнами и придавать поверхности блеск.
Однако есть более простой вариант, который требует меньше усилий. Об этом идет речь в материале издания Express.
Обычный белый уксус может пригодиться для борьбы с жирными следами, разводами и минеральными отложениями. Для уборки его смешивают с водой и переливают раствор в пульверизатор.
Получившийся состав распыляют по остывшей варочной поверхности, уделяя внимание не только конфоркам, но и участкам возле переключателей и другим местам, где скапливаются загрязнения. Средство оставляют на несколько минут, чтобы оно успело размягчить засохшие пятна.
После этого поверхность достаточно протереть мягкой губкой или салфеткой. В большинстве случаев нескольких движений хватает, чтобы удалить загрязнения, после чего панель остается чистой и приобретает заметный блеск.
Еще одно преимущество такого способа - уборка проходит быстрее и аккуратнее, чем при использовании густых чистящих составов. Единственным минусом может стать характерный запах уксуса, однако после проветривания он довольно быстро исчезает.
Смотрите видео - как отмыть плиту:
В видео автор показывает простой способ очистки решетки газовой плиты от жира и нагара с помощью двух доступных средств - пищевой соды и обычного средства для мытья посуды.
Он демонстрирует последовательность действий и объясняет, как облегчить удаление застарелых загрязнений без длительного оттирания и значительных усилий.
Читайте также:
- О пыли на плинтусах можно забыть надолго: чудо-средство, о котором знают единицы
- Зачем нужно заливать уксус в раковину: этот трюк устраняет надоедливую проблему
- Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекло для безупречного блеска - лайфхак
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред