Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

В Донецкой области враг продвинулся на Краматорском направлении.

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Враг продвинулся в районе Никифоровки / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Что известно:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Российские войска продвинулись в Донецкой области

Аналитики проекта"DeepState" обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия страны-агрессора РФ добилась новых успехов в Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики DeepState сообщили в пятницу, 28 августа.

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Где зафиксировано продвижение врага

Отмечается, что оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов на Краматорском направлении. Враг продвинулся в районе села Никифоровка Соледарской городской общины Бахмутского района.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Никифоровки", - говорится в сообщении аналитиков.

Враг продвинулся вблизи Никифоровки / Фото: deepstatemap.live

Что происходит на фронте - данные от Генштаба

В оперативной информации от Генштаба отмечается , что на Краматорском направлении российские захватчики проводили одну наступательную операцию в сторону Малиновки.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 250 боевых столкновений.

Какие планы готовит Россия на фронте осенью

Главред писал, что, по словам офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, российские войска разрабатывают планы для очередной эскалации и усиления давления на фронте с наступлением осени.

Ключевой оперативно-стратегической целью россиян остается Славянско-Краматорская агломерация, и для этого враг наступает сразу по нескольким направлениям. В частности, с юга самой горячей точкой остается Константиновка.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что, по данным DeepState, оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов на Константиновском направлении. Согласно карте, враг продвинулся в Часовом Яру в Донецкой области.

Напомним, Генштаб сообщал, что активные боевые действия в Днепропетровской области продолжаются. Генштаб также опроверг слухи о полном освобождении области и подчеркнул, что наступление Сил обороны продолжается в регионе. Согласно сообщению, под контроль Украины возвращены 19 населенных пунктов.

Ранее Институт изучения войны (ISW) отметил в своём отчёте, что российские войска не продвинулись на севере Сумской области. По их данным, ВСУ сорвали наступление врага на отдельных участках и перешли в контратаку.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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