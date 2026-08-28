Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

Что известно:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Российские войска продвинулись в Донецкой области
Аналитики проекта"DeepState" обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия страны-агрессора РФ добилась новых успехов в Донецкой области.
О ситуации на фронте аналитики DeepState сообщили в пятницу, 28 августа.
Где зафиксировано продвижение врага
Отмечается, что оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов на Краматорском направлении. Враг продвинулся в районе села Никифоровка Соледарской городской общины Бахмутского района.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Никифоровки", - говорится в сообщении аналитиков.
Что происходит на фронте - данные от Генштаба
В оперативной информации от Генштаба отмечается , что на Краматорском направлении российские захватчики проводили одну наступательную операцию в сторону Малиновки.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 250 боевых столкновений.
Какие планы готовит Россия на фронте осенью
Главред писал, что, по словам офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, российские войска разрабатывают планы для очередной эскалации и усиления давления на фронте с наступлением осени.
Ключевой оперативно-стратегической целью россиян остается Славянско-Краматорская агломерация, и для этого враг наступает сразу по нескольким направлениям. В частности, с юга самой горячей точкой остается Константиновка.
Ситуация на фронте - последние новости
Главред писал, что, по данным DeepState, оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов на Константиновском направлении. Согласно карте, враг продвинулся в Часовом Яру в Донецкой области.
Напомним, Генштаб сообщал, что активные боевые действия в Днепропетровской области продолжаются. Генштаб также опроверг слухи о полном освобождении области и подчеркнул, что наступление Сил обороны продолжается в регионе. Согласно сообщению, под контроль Украины возвращены 19 населенных пунктов.
Ранее Институт изучения войны (ISW) отметил в своём отчёте, что российские войска не продвинулись на севере Сумской области. По их данным, ВСУ сорвали наступление врага на отдельных участках и перешли в контратаку.
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Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
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