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"Наибольшая опасность": в DeepState предупредили об угрозе окружения крупного города

Юрий Берендий
26 августа 2026, 16:45
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Оборона Часового Яра может осложниться, если россияне усилят давление на фланги, отметили в DeepState.
Часов-Яр в опасности - DeepState предупредил о риске окружения города / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, карта DeepState

Ключевые тезисы:

  • Часов Яр оказался под наибольшей угрозой окружения
  • Россия пытается проникнуть в Константиновку и Славянск
  • Для обороны района критически не хватает достаточного количества людей

Российские оккупационные войска пытаются расширить зону контроля вокруг Константиновки, при этом наиболее сложная ситуация, по оценке аналитиков, складывается в районе Часового Яра, где украинская группировка может оказаться под серьёзным давлением в случае потери флангов. Об этом сообщили аналитики украинского аналитического OSINT-проекта DeepState.

Вокруг Константиновки боевые действия приобретают новый характер. По данным аналитиков, российские военные не только атакуют позиции на окраинах, но и пытаются скрытно проникать непосредственно в городскую застройку.

видео дня

"Уже нельзя просто сказать, что они штурмуют город и ведут бои на окраинах, ведь происходит активное проникновение в город, и наши военные вынуждены проводить постоянные зачистки противника, который скрывается в домах, подвалах, руинах и т. д.", - отметили аналитики.

После захвата Ильиновки оккупанты начали продвигаться на запад, стремясь создать более широкий плацдарм вокруг Константиновки. В то же время самой опасной аналитики назвали ситуацию в Часовом Яре.

Часов Яр Инфографика
Часов Яр / Инфографика: Главред

"Однако в наибольшей опасности сейчас находится Часов Яр, который окружен противником. В самом городе удается удерживать позиции, но если падут фланги, в частности, на участке выше, то группировке в населенном пункте Часовой Яр придется несладко", - предупредили они.

Отдельную угрозу аналитики видят на направлении к Славянску. Российские войска уделяют внимание Райгородку и Николаевке, пытаясь найти возможности для дальнейшего продвижения.

"Если первый уверенно держится, то во втором наблюдаются тревожные признаки в виде проникновения противника. А это признаки прощупывания слабых мест со стороны противника, которыми он обязательно воспользуется", - отметили в DeepState.

По их данным, украинские операторы дронов выявляют и уничтожают российских военных, однако ситуацию осложняют неоднократные случаи их проникновения. Дополнительные вопросы возникают в отношении района Кривой Луки, где также фиксировалось присутствие противника.

Сложная ситуация сохраняется и вблизи Орехуватки и Рай-Александровки. Во втором населенном пункте украинские силы пока не позволяют россиянам закрепиться, однако удерживать ситуацию становится все труднее из-за нехватки личного состава.

"И это касается всего района обороны для бригад, которые там находятся", - говорится в сообщении.

Аналитики также обратили внимание на смену руководства 11-го корпуса. Они связывают с новым командованием надежды на улучшение обстановки, поскольку российские войска уже создают предпосылки для дальнейших действий в направлении Славянска и Краматорска.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

"Сейчас необходимо удержать ситуацию под контролем, чтобы не дать ка**пам создать возможности, которые в будущем станут фундаментом для продвижения к последним крупным городам Донецкой области. Поэтому на новом командовании корпуса лежит большая ответственность не допускать ошибок предыдущего руководства", - заявили аналитики DeepState.

Особого контроля, по их оценке, требует участок от Малиновки до Майского, где особенности местности могут быть использованы российскими силами для скрытого проникновения в направлении Краматорска. Ранее риски на этом участке усиливались из-за недостоверной информации с места событий, однако после кадровых изменений ситуация, по оценке аналитиков, начала постепенно меняться.

"Битва за Константиновку пока продолжается", - подытожили в DeepState.

DeepState, карта DeepState
DeepState / Инфографика: Главред

Какова главная цель Путина осенью - комментарий военного

Захват Донецкой области остается личной задачей российского диктатора Владимира Путина, однако даже наращивание сил не принесло армии РФ существенных результатов на фронте. Об этом сообщил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире FREEДОМ.

"Для России живая сила никогда не была ценным ресурсом, они легко жертвуют жизнями солдат", - подчеркнул Федоренко.

По его оценке, Кремль до сих пор имеет возможность компенсировать потери за счет людских ресурсов. В то же время запуск новой масштабной кампании по пополнению армии может быть отложен по внутриполитическим причинам.

Федоренко считает, что одним из факторов, сдерживающих российское руководство, являются выборы в Госдуму РФ. После их завершения Москва может прибегнуть к более жестким механизмам, чтобы обеспечить армию новыми военными и восполнить потери.

"После их завершения репрессивный аппарат заработает на полную мощность, чтобы компенсировать огромные потери оккупантов", - подчеркнул Федоренко.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Генштаб подчеркнул, что активные боевые действия в Днепропетровской области продолжаются. Генштаб также опроверг слухи о полном освобождении области и подчеркнул, что наступление Сил обороны продолжается в регионе. Согласно сообщению, под контроль Украины вернулись 19 населенных пунктов.

Институт изучения войны (ISW) отметил в своём отчёте, что российские войска не продвинулись на севере Сумской области. По их данным, ВСУ сорвали наступление противника на отдельных участках и перешли в контратаку.

Аналитики ISW сообщали, что в Донецкой области ВСУ продвинулись на ключевом участке фронта. По имеющейся информации, продвижение зафиксировано в северо-западной части Водянского, к югу от Доброполья, что подтверждается видеозаписью от 20 августа.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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