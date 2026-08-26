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Беларусь строит ЖД для военного полигона у границы с Украиной: что известно

Дарья Пшеничник
26 августа 2026, 11:17
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Новый подъездной путь рассчитан на 60 вагонов и платформу для разгрузки колесной и тракторной техники.
Беларусь строит ЖД для военного полигона у границы с Украиной: что известно
Беларусь строит новую военную инфраструктуру у границы с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, из открытых источников

Главное из новости:

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  • Под Гомелем прокладывают железнодорожную ветку для военных эшелонов
  • Проект заказал белорусский институт "Ваенпроект"
  • Полигон строят рядом с базой 37-й бригады ССО

Беларусь разворачивает возле села Якимовка в Гомельской области железнодорожную инфраструктуру, способную принимать военные эшелоны, - это происходит в нескольких десятках километров от украинской границы. Об этом свидетельствует проектная документация, полученная белорусскими железнодорожниками, сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Объект фигурирует в документах под официальным названием "Строительство полигона в Гомельской области". Заказчиком выступает институт "Ваенпроект", а документация предусматривает отдельный подъездной путь вместимостью до 60 вагонов и грузовую платформу с рампой - именно такую, которая нужна для быстрого снятия с платформ колесной и тракторной техники.

Точные координаты будущего полигона пока не установлены. Однако привязка пути даёт основания оценить логистические возможности объекта: речь идёт о приёме эшелонов, а не о локальном обустройстве учебного поля.

Что уже стоит на этой площадке

Железная дорога - не первый этап. Строительство военной базы в этом районе продолжается с конца 2023 года, и, по оценкам журналистов, там может разместиться 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада Сил специальных операций Беларуси.

Это подразделение правительство Александра Лукашенко сформировало в 2025 году - в качестве формального обоснования назвали защиту от украинской угрозы. Государственные кадастровые карты делят площадку на две части: восточная обозначена как военный городок, западная - как учебно-тактическое поле.

Хронология тоже показательна. В июне 2026 года СМИ фиксировали завершение строительства первых объектов городка, а теперь в регионе приступают к прокладке железнодорожных путей.

Риторика Минска резко изменилась

Руководство Беларуси с самого начала поддержало агрессию РФ против Украины, предоставив воздушное пространство и инфраструктуру для вторжения и ракетных ударов по городам, унесших жизни десятков тысяч мирных жителей. К обслуживанию российской военной машины привлекли и ряд белорусских предприятий из различных секторов экономики.

Военные маневры с 2022 года проходят в стране на регулярной основе. Лукашенко оправдывал их планами вторжения со стороны Польши, Литвы или Украины - никаких доказательств таких намерений за всё это время не появилось. В июне и июле 2026 года чиновники продолжали говорить о подготовке коллективного Запада к нападению, а европейцев обвиняли в "нацистском менталитете".

Но уже в конце июля, докладывая Лукашенко, министр обороны Виктор Хренин охарактеризовал военно-политическую обстановку вокруг страны как спокойную и указал на отсутствие признаков активной подготовки к действиям со стороны соседних государств.

Еще более отчетливый сигнал прозвучал 16 августа: командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси заявил об отсутствии угрозы для страны и сообщил о возобновлении оперативных контактов с Латвией, Литвой и Польшей.

Россия усиливает давление на Лукашенко - мнение аналитиков

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Кремль усиливает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с целью расширения участия Минска в войне против Украины.

В то же время белорусский лидер пытается балансировать между требованиями Москвы и сохранением ограниченной автономии. Лукашенко продолжает сопротивляться самым радикальным требованиям Кремля. Он воздерживается от прямого вовлечения белорусской армии в боевые действия против Украины и от массовой мобилизации граждан Беларуси для участия в войне.

Заявления Лукашенко по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что ранее Лукашенко заявил о якобы "миролюбивой политике" Минска. Беларусь, по его словам, не хочет воевать ни с россиянами, ни с украинцами.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что полномасштабная война России против Украины якобы началась из-за внутренних проблем, в частности коррупции и злоупотреблений.

В конце июня Лукашенко заявил, что представители президента Украины Владимира Зеленского недавно посещали Минск, где стороны обсуждали вопросы безопасности и перспективы дальнейших отношений.

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Об источнике: Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Её общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела "Радио Свобода" началась в апреле 1954 года.

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