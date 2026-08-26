Стирают краску и портят экраны: что нельзя протирать дезинфицирующими салфетками

Эксперты по уборке назвали альтернативу влажным салфеткам.

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Дезинфицирующие салфетки вредят некоторым поверхностям / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие 8 вещей нельзя протирать дезинфицирующими салфетками

Почему агрессивная химия разрушает экраны и мебель из кожи

Чем безопасно заменить влажные салфетки во время уборки

Дезинфицирующие салфетки отлично подходят для санитарной обработки многих поверхностей и предметов в доме, например дверных ручек и выключателей. Однако, несмотря на свою универсальность, у таких салфеток есть ограничения. Эксперты по уборке назвали восемь вещей, которые никогда не следует чистить дезинфицирующими салфетками, и чем их заменить.

Как пишет Martha Stewart, в состав большинства дезинфицирующих салфеток входят агрессивные синтетические вещества, которые могут повредить некоторые поверхности и материалы, вызвать их обесцвечивание или испортить покрытие.

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Что никогда не стоит протирать дезинфицирующими салфетками

1. Деревянные поверхности.

Дерево - довольно деликатный материал, который может деформироваться или пересыхать при использовании неподходящих средств. Дезинфицирующие салфетки - не исключение. Они содержат агрессивные химические вещества и спирт, которые могут снять защитное покрытие с дерева, пересушить его, а со временем привести к деформации или изменению цвета.

Чтобы безопасно очистить деревянные поверхности, лучше использовать специальное средство для дерева или влажную салфетку из микрофибры с каплей средства для мытья посуды. Сразу после этого вытрите поверхность насухо, а при необходимости нанесите кондиционер для дерева.

2. Окрашенные стены.

Стены быстро пачкаются: на них остаются отпечатки липких детских рук, потертости от мебели и другие следы. Однако не стоит поддаваться желанию протереть стены дезинфицирующей салфеткой, ведь они могут удалить краску или оставить разводы, особенно на поверхностях с матовым покрытием.

Лучше использовать мягкую ткань или губку, смоченную водой с небольшим количеством мягкого средства для мытья посуды. После этого поверхность следует аккуратно протереть чистой водой и высушить.

Для удаления потертостей и следов можно использовать меламиновую губку - так называемый "волшебный ластик".

3. Экраны электронных устройств.

Протирание дезинфицирующими салфетками экранов телевизоров, смартфонов, планшетов и ноутбуков может повредить специальные покрытия.

Агрессивные компоненты способны разрушить антибликовое и олеофобное покрытия, что в некоторых случаях приводит к необратимым повреждениям.

Чтобы защитить технику, эксперты рекомендуют использовать салфетку из микрофибры, слегка смоченную раствором воды и изопропилового спирта в равных пропорциях. Поверхность нужно аккуратно протирать круговыми движениями, не надавливая слишком сильно.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика: Главред

4. Столешницы из натурального камня.

Если столешница изготовлена из натурального камня - например, гранита, мрамора или мыльного камня, - дезинфицирующие салфетки могут повредить ее поверхность.

Химические вещества в составе дезинфицирующих салфеток, особенно отбеливатель и лимонная кислота, разрушают защитный герметизирующий слой гранита и натурального камня, делая поверхность уязвимой к появлению пятен и повреждений.

Для безопасной очистки столешниц из натурального камня эксперты советуют использовать средство с нейтральным pH либо небольшое количество средства для мытья посуды, разведенное в теплой воде. Наносить раствор лучше мягкой тканью. После уборки поверхность необходимо тщательно промыть и вытереть насухо.

5. Ткань и обивка мебели.

Пятна на ткани и мягкой мебели неизбежны, однако неправильное средство может только усугубить ситуацию. Агрессивные химические вещества в составе дезинфицирующих салфеток способны обесцветить ткань, ослабить волокна или оставить липкий налет.

Вместо этого лучше использовать средство, безопасное для ткани, или мягкое мыло, разведенное в воде. Если речь идет о подушках или коврах, промокните пятно влажной тканью, а не трите его.

6. Предметы для приготовления пищи.

Для очистки предметов, которые используются при приготовлении пищи, например разделочных досок, ножей и кухонной утвари, всегда следует использовать горячую воду с мылом.

Некоторые дезинфицирующие салфетки оставляют после себя остатки веществ, которые небезопасно употреблять в пищу, особенно если речь идет о предметах, непосредственно контактирующих с продуктами.

Для дополнительной дезинфекции, по ее словам, можно использовать разбавленный раствор отбеливателя, безопасный для поверхностей, контактирующих с пищей. Рекомендуемая максимальная концентрация - 1 столовая ложка обычного хлорсодержащего отбеливателя на 3,8 литра воды.

7. Кожа.

Кожаные диваны и кресла прекрасно смотрятся в гостиной или кабинете, однако этот материал требует особого ухода. Агрессивные синтетические химические вещества, содержащиеся, в частности, в дезинфицирующих салфетках, могут пересушить кожу, из-за чего она начнет трескаться и выцветать, предупреждает Рапинчук.

Для очистки кожи она рекомендует использовать специальное средство, а затем наносить кондиционер. Это поможет сохранить материал мягким, эластичным и защищенным.

8. Медь и латунь.

Медная кухонная утварь и латунные подсвечники требуют бережного ухода: неправильные чистящие средства могут усилить потускнение металла.

Вместо этого эксперты советуют очищать такие предметы пастой из равных частей муки, соли и белого уксуса либо использовать специальное средство для ухода за металлом. После очистки поверхность необходимо тщательно промыть и полностью высушить.

Ранее Главред писал, зачем класть влажную салфетку в стиральную машину.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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