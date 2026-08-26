Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Стирают краску и портят экраны: что нельзя протирать дезинфицирующими салфетками

Анна Ярославская
26 августа 2026, 10:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты по уборке назвали альтернативу влажным салфеткам.
Дезинфицирующие салфетки
Дезинфицирующие салфетки вредят некоторым поверхностям / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие 8 вещей нельзя протирать дезинфицирующими салфетками
  • Почему агрессивная химия разрушает экраны и мебель из кожи
  • Чем безопасно заменить влажные салфетки во время уборки

Дезинфицирующие салфетки отлично подходят для санитарной обработки многих поверхностей и предметов в доме, например дверных ручек и выключателей. Однако, несмотря на свою универсальность, у таких салфеток есть ограничения. Эксперты по уборке назвали восемь вещей, которые никогда не следует чистить дезинфицирующими салфетками, и чем их заменить.

Как пишет Martha Stewart, в состав большинства дезинфицирующих салфеток входят агрессивные синтетические вещества, которые могут повредить некоторые поверхности и материалы, вызвать их обесцвечивание или испортить покрытие.

видео дня

Что никогда не стоит протирать дезинфицирующими салфетками

1. Деревянные поверхности.

Дерево - довольно деликатный материал, который может деформироваться или пересыхать при использовании неподходящих средств. Дезинфицирующие салфетки - не исключение. Они содержат агрессивные химические вещества и спирт, которые могут снять защитное покрытие с дерева, пересушить его, а со временем привести к деформации или изменению цвета.

Чтобы безопасно очистить деревянные поверхности, лучше использовать специальное средство для дерева или влажную салфетку из микрофибры с каплей средства для мытья посуды. Сразу после этого вытрите поверхность насухо, а при необходимости нанесите кондиционер для дерева.

2. Окрашенные стены.

Стены быстро пачкаются: на них остаются отпечатки липких детских рук, потертости от мебели и другие следы. Однако не стоит поддаваться желанию протереть стены дезинфицирующей салфеткой, ведь они могут удалить краску или оставить разводы, особенно на поверхностях с матовым покрытием.

Лучше использовать мягкую ткань или губку, смоченную водой с небольшим количеством мягкого средства для мытья посуды. После этого поверхность следует аккуратно протереть чистой водой и высушить.

Для удаления потертостей и следов можно использовать меламиновую губку - так называемый "волшебный ластик".

3. Экраны электронных устройств.

Протирание дезинфицирующими салфетками экранов телевизоров, смартфонов, планшетов и ноутбуков может повредить специальные покрытия.

Агрессивные компоненты способны разрушить антибликовое и олеофобное покрытия, что в некоторых случаях приводит к необратимым повреждениям.

Чтобы защитить технику, эксперты рекомендуют использовать салфетку из микрофибры, слегка смоченную раствором воды и изопропилового спирта в равных пропорциях. Поверхность нужно аккуратно протирать круговыми движениями, не надавливая слишком сильно.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика: Главред

4. Столешницы из натурального камня.

Если столешница изготовлена из натурального камня - например, гранита, мрамора или мыльного камня, - дезинфицирующие салфетки могут повредить ее поверхность.

Химические вещества в составе дезинфицирующих салфеток, особенно отбеливатель и лимонная кислота, разрушают защитный герметизирующий слой гранита и натурального камня, делая поверхность уязвимой к появлению пятен и повреждений.

Для безопасной очистки столешниц из натурального камня эксперты советуют использовать средство с нейтральным pH либо небольшое количество средства для мытья посуды, разведенное в теплой воде. Наносить раствор лучше мягкой тканью. После уборки поверхность необходимо тщательно промыть и вытереть насухо.

5. Ткань и обивка мебели.

Пятна на ткани и мягкой мебели неизбежны, однако неправильное средство может только усугубить ситуацию. Агрессивные химические вещества в составе дезинфицирующих салфеток способны обесцветить ткань, ослабить волокна или оставить липкий налет.

Вместо этого лучше использовать средство, безопасное для ткани, или мягкое мыло, разведенное в воде. Если речь идет о подушках или коврах, промокните пятно влажной тканью, а не трите его.

6. Предметы для приготовления пищи.

Для очистки предметов, которые используются при приготовлении пищи, например разделочных досок, ножей и кухонной утвари, всегда следует использовать горячую воду с мылом.

Некоторые дезинфицирующие салфетки оставляют после себя остатки веществ, которые небезопасно употреблять в пищу, особенно если речь идет о предметах, непосредственно контактирующих с продуктами.

Для дополнительной дезинфекции, по ее словам, можно использовать разбавленный раствор отбеливателя, безопасный для поверхностей, контактирующих с пищей. Рекомендуемая максимальная концентрация - 1 столовая ложка обычного хлорсодержащего отбеливателя на 3,8 литра воды.

7. Кожа.

Кожаные диваны и кресла прекрасно смотрятся в гостиной или кабинете, однако этот материал требует особого ухода. Агрессивные синтетические химические вещества, содержащиеся, в частности, в дезинфицирующих салфетках, могут пересушить кожу, из-за чего она начнет трескаться и выцветать, предупреждает Рапинчук.

Для очистки кожи она рекомендует использовать специальное средство, а затем наносить кондиционер. Это поможет сохранить материал мягким, эластичным и защищенным.

8. Медь и латунь.

Медная кухонная утварь и латунные подсвечники требуют бережного ухода: неправильные чистящие средства могут усилить потускнение металла.

Вместо этого эксперты советуют очищать такие предметы пастой из равных частей муки, соли и белого уксуса либо использовать специальное средство для ухода за металлом. После очистки поверхность необходимо тщательно промыть и полностью высушить.

Ранее Главред писал, зачем класть влажную салфетку в стиральную машину.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Беларусь строит ЖД для военного полигона у границы с Украиной: что известно

Беларусь строит ЖД для военного полигона у границы с Украиной: что известно

11:17Мир
Что стоит за визитом главы ЦРУ в РФ: возможные темы переговоров и позиция Кремля

Что стоит за визитом главы ЦРУ в РФ: возможные темы переговоров и позиция Кремля

11:09Аналитика
"Шахеды" стали в три раза быстрее: как Китай помог создать новую угрозу для Украины

"Шахеды" стали в три раза быстрее: как Китай помог создать новую угрозу для Украины

10:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в доме

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в доме

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

Последние новости

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

11:34

Когда цветы с балкона пора заносить в дом: названа опасная температураВидео

11:26

Гороскоп на завтра, 27 августа: Львам — неожиданность, Девам — прибыль

11:17

Беларусь строит ЖД для военного полигона у границы с Украиной: что известно

11:09

Что стоит за визитом главы ЦРУ в РФ: возможные темы переговоров и позиция Кремля

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
10:35

"Помолодела на десятки лет": 77-летняя Пугачева удивила своим преображением

10:14

"Шахеды" стали в три раза быстрее: как Китай помог создать новую угрозу для Украины

10:07

Стирают краску и портят экраны: что нельзя протирать дезинфицирующими салфетками

09:55

"Готов сдать анализы": Пивоваров жестко ответил на слухи о зависимости

Реклама
09:45

От +18 до первых заморозков: какая погода будет в сентябре в Украине

09:09

РФ переходит к новой тактике ударов: в ISW предупредили о планах Кремля

09:02

"Цинковые мальчики Путина": почему мобилизация в РФ может обернуться против Кремля

08:27

Украина получит меньше ракет для Patriot: Буданов назвал главную проблему

08:04

РФ ударила по Чернигову: уничтожен дом, погибли женщина и 4-летний ребенокФото

07:37

Гигант "Лукойла" в огне: дроны атаковали НПЗ под Кстово мощностью 17 млн тоннВидео

07:02

Дроны сожгли крупнейший склад Wildberries под Тамбовом: что известноВидео

06:01

"Любовь войдет в дом": самые важные даты сентября 2026 - гороскоп для ЛьвовВидео

05:55

"Их ненавидели": Меган Маркл столкнулась с серьезными обвинениями

05:31

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

05:00

Изобилие уже близко: четыре знака зодиака выйдут из финансовых трудностей

Реклама
04:41

Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

04:09

Эксперты призвали вешать бумажный пакет перед окном — в чем причинаВидео

03:40

Обычная душевая кабина уходит в прошлое: что советуют установить вместо нее

03:13

Неприятный запах в ванной исчезнет мгновенно — куда нужно насыпать соду

02:20

Ученые бьют тревогу: продолжительность сна связана со старением органов

01:10

"Существенная проблема": Жданов назвал, чем РФ будет "кошмарить" Украину зимой

00:13

Что будет модно осенью-зимой: дизайнер назвал тренды на верхнюю одежду

25 августа, вторник
23:40

Под Днепром взрывы и эвакуация, есть жертвы: детали "военного преступления"Видео

23:19

Одежда будет как новая: что добавить в стиральную машину для сохранения цветаВидео

23:05

Какие города под угрозой обстрела: Жданов о возможных целях нового удара РФ

22:58

Умерла популярная американская певицаВидео

22:10

Унитаз преобразится на глазах: раскрыта дешевая альтернатива отбеливателюВидео

22:04

Как РФ может использовать новых военных из КНДР: назван тревожный сценарий

21:54

"Ловить вытришки": что на самом деле означает забавное украинское выражение

21:48

Гороскоп на сентябрь 2026: у кого "сгорят" все деньги, но придет новый доходВидео

21:17

Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов

21:10

У Путина насмешили новой бредовой версией причины нападения на Украину

20:53

Как заготовить огурцы и помидоры без уксуса: лучшие натуральные консерванты с огорода

20:29

Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

20:24

Когда копать картошку: названы самые благоприятные даты конца августа и начала сентября

Реклама
19:58

Риск последствий при ДТП: один аксессуар не рекомендуют надевать в автоВидео

19:39

Крыжовник отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать в августеВидео

19:32

Гороскоп Таро на завтра 26 августа: Близнецам - свет, Стрельцам - цель

19:10

Денисенко объяснил, как закрытие Ормуза играет на руку Россиимнение

19:00

Вступление Украины в ЕС и НАТО: тревожный прогноз экс-главы МИДВидео

18:50

"Черное море — не локальный вопрос": Буданов о безопасности портов и судоходства

18:45

Лишился всего: Цекало пошел ва-банк ради тающей жены

18:41

Цены подскочат на 40%: какой популярный продукт может стать дефицитным

18:40

Сорняки исчезнут прямо на глазах: опытные дачники раскрыли хитрый трюкВидео

18:39

Тайно и на военном самолете: зачем директор ЦРУ прибыл в Москву

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять