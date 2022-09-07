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Зачем класть влажную салфетку в стиральную машину: секрет, который удивит

7 сентября 2022, 07:05

Обычная влажная салфетка может помочь избавиться от проблемы, которая преследует большинство из нас.

Стирка, стиральная машина, стиральная машинка
Как избавиться от шерсти и волос во время стирки/ ua.depositphotos.com

Если у вас есть домашний любимец, который постоянно оставляет шерсть на вашей одежде и различных вещах, то конечно в какой-то момент возникнет вопрос, как избавиться от шерсти во время стирки. Ведь большое ее количество может "забить" стиральную машину.

Ранее Главред рассказывал, какие 5 вещей могут сломать стиральную машину, если положить их в барабан. И шерсть является одним из первых пунктов в этом списке. Она может во время стирки равномерно распределиться по барабану, испачкать другую одежду и "забить" фильтр машинки. Поэтому перед стиркой лучше очищать одежду от таких "следов" домашних животных с помощью специального ролика.

Но если вы не успели этого сделать или на одежде осталось небольшое ее количество, то избавиться от шерсти во время стирки можно с помощью обычной влажной салфетки. Во время стирки она будет "гулять" по барабану и собирать на себя шерсть.

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Также влажная салфетка соберет на себя волосы, ворс и другие загрязнения, которые прилепятся к ней в процессе стирки. Салфетка будет двигаться между одеждой в процессе работы стиральной машины, а после окончания стирки вам останется лишь достать ее вместе с шерстью и волосами и выбросить.

При этом свойства салфетки и ее "необычайные умения" не зависят от цены. Можно выбирать как дорогие варианты из специализированных магазинов косметики, так и самые простые недорогие салфетки, которые можно приобрести чуть ли не в каждом магазине.

Структура салфеток очень мягкая, но при этом их трудно надорвать или смять. Поэтому стиральная машина не сможет их повредить, а сама салфетка прекрасно выполнит свое предназначение.

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