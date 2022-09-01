Станут ослепительно белыми: 3 секрета, как эффективно отбелить вещи в домашних условиях

Как отбелить вещи в домашних условиях/ ua.depositphotos.com

Белоснежная во время покупки вещь, к сожалению, не остается таковой очень долго. Со временем после активного ношения и постоянной стирки она может потерять свою прежнюю белизну, пожелтеть, стать более серой или застиранной. Но что делать, если эта вещь вам дорога, и вы еще долго с удовольствием ее носили бы? В таком случае не стоит "ставить на ней крест", лучше приложить немного усилий и попробовать отбелить белые вещи в домашних условиях.

Сложная на первый взгляд задача на самом деле может оказаться довольно простой, если знать эффективные способы отбеливания вещей. Есть ряд вариантов, как сделать это самостоятельно, применив простые подручные средства.

1. Лимонный сок и сода

Такое простое сочетание ингредиентов может помочь вам существенно отбелить белые вещи. Для этого нужно растворить в теплой воде в тазике пищевую соду и сок лимона, после чего замочить там белую одежду.

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Вещь должна побыть в этом растворе не менее 30 минут. После этого ее нужно постирать в стиральной машинке или вручную.

2. Лимонная кислота

Она может убрать даже тяжелые пятна на белой одежде – например, от ржавчины.

Одну упаковку лимонной кислоты нужно развести в небольшом количестве воды и вылить эту смесь в тазик. Вещь должна там помокнуть несколько часов, после этого ее нужно постирать полностью.

3. Перекись водорода и нашатырный спирт

В 5 литрах воды нужно растворить 1 столовую ложку нашатырного спирта и 2 столовые ложки перекиси водорода. Жидкость подогреваем до 60 градусов, после чего кладем в раствор вещи, которые нужно отбелить. Оставляем отмокать на 2-3 часа. Когда это время пройдет, достаем и стираем одежду полностью.

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