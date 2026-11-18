Борис Писториус прокомментировал критику со стороны заместителя государственного секретаря США Элбриджа Колби.

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Борис Писториус сделал важное заявление / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com, УНИАН

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В ФРГ ответили на слова заместителя государственного секретаря США

Писториус предложил обратить внимание на терроризм со стороны РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлил, что критиковать удары вглубь территории России с целью уничтожения стратегических военных объектов – бессмысленно.

Он прокомментировал критику со стороны заместителя государственного секретаря США Элбриджа Колби на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, которая состоялась по завершении заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Честно говоря, критиковать удары по территории России, направленные на уничтожение стратегических военных объектов или объектов военного назначения, – это, на мой взгляд, просто бессмысленно. Вместо такой критики нам следует говорить о террористических ударах, которые Россия наносит каждый день и каждую ночь по гражданской инфраструктуре Украины – энергетике, системам водоснабжения и отопления", – сказал Писториус.

Он подчеркнул, что это – "настоящий терроризм". "Именно об этом следует говорить, а также о законных и правомерных ударах по военным целям на территории России", – подчеркнул министр обороны Германии.

Вместе с тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте был осторожен в своих комментариях. "Не вдаваясь во все детали, мы в НАТО единодушны в том, что для Украины, безусловно, важно сделать все возможное для защиты от российских атак. Мы знаем, что Россия в основном наносит удары по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Кроме того, Украине необходимо оттеснить российских захватчиков, и здесь, вдоль линии фронта, Украина добивается реальных успехов", – сказал Рютте.

Он также отметил, что для того, чтобы "вывести из строя российскую военную машину, эту военную машину необходимо остановить". "Мы все согласны, что это важно и необходимо, так же как важно продолжать поддерживать Украину", – добавил генсек НАТО.

/ Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ усиливают проблемы с обеспечением топливом

Последствия атак на российские нефтеперерабатывающие заводы постепенно сказываются на внутреннем рынке нефтепродуктов. По словам эксперта по международной энергетике Михаила Гончара, перебои со снабжением стали результатом систематического воздействия на отрасль с начала 2026 года.

Пока избежать серьёзного дефицита России помогают запасы крупных нефтяных компаний, позволяющие поддерживать оптовые поставки даже при повреждении отдельных НПЗ. Однако дальнейшие атаки могут усугубить ситуацию, особенно в южных регионах страны, где важную роль в обеспечении топливом играет Волгоградский НПЗ.

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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