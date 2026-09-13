В Татарстане прогремели взрывы: под ударом дронов мог оказаться НПЗ в Нижнекамске

За одну ночь под удар беспилотников попали ключевые нефтеперерабатывающие объекты Татарстана и Краснодарского края.

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Дроны атаковали Нижнекамск / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, скриншот

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В Нижнекамске утром 13 сентября прогремела серия взрывов

Под ударом оказались ТАНЕКО, ТАИФ-НК или химкомбинат

Также горел НПЗ в Славянске-на-Кубани

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Серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны. Дроны летели над многоэтажками в сторону промышленной зоны, которую в городе обычно называют "нефтянкой", сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Конкретная цель официально не называется. Речь идет об одном из трёх смежных объектов - Нижнекамском нефтеперерабатывающем заводе ТАИФ-НК, химкомбинате "Нижнекамскнефтехим" или НПЗ ТАНЕКО, входящем в структуру "Татнефти".

Российские радары ранее фиксировали движение беспилотников в направлении города, в частности из района Шереметьевки, а местные службы объявили об общей угрозе атаки дронов по всей республике. В сети появились фото обломков БПЛА и видео момента взрывов.

Канал Supernova+ предварительно сообщает о четырёх погибших в результате действий российской ПВО. Эти данные на данный момент не подтверждены ни властями РФ, ни украинской стороной.

Второй НПЗ за ночь: пожар в Славянске-на-Кубани

Татарстан был не единственной целью. За несколько часов до этого массированному удару подвергся Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, где под атакой оказались сразу два энергетических объекта.

Первые взрывы там прогремели около полуночи, а активная фаза продолжалась более трёх часов - как минимум двумя волнами, до 2:41, после чего мониторинговые ресурсы зафиксировали ещё одну группу беспилотников со стороны Азовского моря. По предварительным данным, удары пришлись по резервуарам Славянского НПЗ, где возник масштабный пожар, а также, предположительно, по местной теплоэлектростанции.

Славянский НПЗ - одно из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий России и самое близкое к оккупированному Крыму.

Третий удар по Нижнекамску с августа

Нижнекамск является одним из главных центров нефтепереработки РФ: ТАНЕКО и ТАИФ-НК специализируются на переработке нефти и газового конденсата и формируют существенную долю топливного баланса страны.

Для города это уже не первый обстрел в этом сезоне. Взрывы на местных объектах фиксировались 10 августа, когда Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ "Танеко", и 20 августа.

Карта российских НПЗ / Инфографика: Главред

Когда украинская баллистика полетит на Россию

"Главред" писал, что, по словам генерального директора компании Fire Point Ирины Терех, украинские баллистические ракеты производства Fire Point могут начать поражать цели на территории России уже через несколько недель.

Речь идет о FP-7, которая уже прошла два этапа испытаний и готовится к проверке в боевых условиях. Сейчас производитель переходит к третьей фазе проверки FP-7. Она предусматривает применение изделия в реальных условиях и является частью процедуры кодификации ракеты.

Удары вглубь России: новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 11 сентября Силы обороны Украины атаковали Волгоград в стране-агрессоре России крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

В ночь на 9 сентября Силы обороны Украины нанесли комплексный удар по военно-морской базе РФ в Новороссийске Краснодарского края. Среди пораженных целей - российский фрегат "Адмирал Эссен", который является носителем крылатых ракет "Калибр".

Ранее сообщалось, что 9 сентября дроны СБС также поразили ряд целей в Анапе. Среди них - палубный истребитель Су-33, вертолёт Ми-8 и два комплекса РЛС, а именно "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6.

Накануне стало известно, что 7 сентября Пермский край России подвергся массированной атаке беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны якобы уничтожили 27 БПЛА.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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