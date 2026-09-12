Кухня больше не будет в жиру: как убрать брызги масла во время жарки

Есть три простых способа избежать неприятных брызг масла.

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Что сделать, чтобы масло перестало "стрелять" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как уменьшить брызги масла во время жарки

Зачем подкладывать под продукты на сковороде пергамент

Брызги горячего масла во время жарки не только пачкают плиту и кухонные поверхности, но и могут вызвать неприятные ожоги. Но их можно избежать, если знать простые лайфхаки.

Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok поделилась простыми способами борьбы с брызгами масла.

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Как убрать брызги масла с помощью уксуса

Один из способов предполагает использование уксуса ещё до того, как масло попадет на сковороду.

Как быстро убрать жирный налет из кухонных шкафов / Инфографика: Главред

"Наливаем уксус на салфетку и смазываем сухую холодную сковороду. Затем разогреваем её и наливаем масло, как обычно. Масло больше брызгаться не будет, даже при попадании воды", - отметила блогер.

Как уменьшить брызги масла с помощью соли

Еще один предложенный способ предполагает использование обычной поваренной соли. Ее нужно добавить на уже разогретую сковороду перед тем, как наливать масло. Эффект будет таким же.

Как жарить на пергаменте, чтобы не было брызг масла

Третий лайфхак заключается в использовании пергаментной бумаги. По словам блогерши, её нужно положить на дно сковороды, после чего можно жарить продукты непосредственно на ней.

Смотрите видео с лайфхаками:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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