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Жир больше не проблема: простой и быстрый способ очистить шкафы на кухне

Алексей Тесля
12 сентября 2026, 17:36
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Если долго не протирать шкафы, загрязнения становятся тверже и удалить их обычной влажной тряпкой уже непросто.
Кухня, уборка
Как отмыть мебель на кухне / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Если долго не протирать шкафы, загрязнения становятся тверже
  • Неожиданно решить проблему может помочь обычное растительное масло

Жирный налет на кухонной мебели появляется гораздо быстрее, чем кажется. Во время готовки мельчайшие капли масла вместе с паром оседают на фасадах и постепенно превращаются в плотную липкую пленку.

Если долго не протирать шкафы, загрязнения становятся тверже и удалить их обычной влажной тряпкой уже непросто, пишет Express.

видео дня

Неожиданно решить проблему может помочь обычное растительное масло. Несмотря на то что идея кажется странной, принцип довольно прост: жир хорошо растворяется в жире. Масло размягчает старый налет, после чего его значительно легче убрать с поверхности.

Для усиления эффекта можно приготовить простую смесь из растительного масла и пищевой соды. На одну часть масла понадобится примерно две части соды. При желании в состав можно добавить немного лимонного сока.

Как использовать средство

  • Нанесите небольшое количество масла или приготовленной пасты на мягкую влажную ткань.
  • Аккуратно обработайте загрязненные участки, уделяя особое внимание местам с плотным налетом.
  • Оставьте средство на несколько минут. При сильных загрязнениях время воздействия можно увеличить примерно до 10 минут.
  • Удалите размягченный жир чистой влажной салфеткой.
  • В завершение протрите поверхность сухой тканью.

Сода помогает справляться с жирными загрязнениями, а лимонный сок может дополнительно освежить поверхность и придать ей блеск. Однако с такими компонентами стоит соблюдать осторожность: они способны повредить отдельные виды покрытий. Перед полноценной уборкой лучше проверить средство на незаметном участке.

Растительное масло подходит для многих поверхностей, но универсальным средством его считать не стоит. Главное - не использовать слишком большое количество и после очистки тщательно удалить остатки состава. Такой простой способ может значительно облегчить борьбу со старым жирным налетом на кухонной мебели.

Как быстро убрать жирный налет из кухонных шкафов
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как отмыть грязь на кухне:

В видео рассказывается о простых способах борьбы с жирными загрязнениями на кухне. Автор отмечает, что для эффективной уборки вовсе не обязательно покупать дорогую бытовую химию.

В первую очередь рекомендуется убрать свежие следы жира с помощью бумажных полотенец. После этого загрязненную поверхность следует слегка обработать теплой водой, чтобы размягчить налет и облегчить дальнейшую очистку.

Для более сложных пятен можно использовать специализированные чистящие составы. В качестве доступной альтернативы предлагается пищевая сода, которая помогает справляться с въевшимся жиром. Также в уборке пригодится лимонный сок, а белый уксус может стать еще одним эффективным средством для удаления загрязнений.

Автор советует не откладывать уборку надолго. Регулярный уход за кухонными поверхностями позволяет не допускать накопления жира и значительно упрощает последующую очистку.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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