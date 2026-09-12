Жир больше не проблема: простой и быстрый способ очистить шкафы на кухне

Если долго не протирать шкафы, загрязнения становятся тверже и удалить их обычной влажной тряпкой уже непросто.

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Как отмыть мебель на кухне / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Если долго не протирать шкафы, загрязнения становятся тверже

Неожиданно решить проблему может помочь обычное растительное масло

Жирный налет на кухонной мебели появляется гораздо быстрее, чем кажется. Во время готовки мельчайшие капли масла вместе с паром оседают на фасадах и постепенно превращаются в плотную липкую пленку.

Если долго не протирать шкафы, загрязнения становятся тверже и удалить их обычной влажной тряпкой уже непросто, пишет Express.

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Неожиданно решить проблему может помочь обычное растительное масло. Несмотря на то что идея кажется странной, принцип довольно прост: жир хорошо растворяется в жире. Масло размягчает старый налет, после чего его значительно легче убрать с поверхности.

Для усиления эффекта можно приготовить простую смесь из растительного масла и пищевой соды. На одну часть масла понадобится примерно две части соды. При желании в состав можно добавить немного лимонного сока.

Как использовать средство

Нанесите небольшое количество масла или приготовленной пасты на мягкую влажную ткань.

Аккуратно обработайте загрязненные участки, уделяя особое внимание местам с плотным налетом.

Оставьте средство на несколько минут. При сильных загрязнениях время воздействия можно увеличить примерно до 10 минут.

Удалите размягченный жир чистой влажной салфеткой.

В завершение протрите поверхность сухой тканью.

Сода помогает справляться с жирными загрязнениями, а лимонный сок может дополнительно освежить поверхность и придать ей блеск. Однако с такими компонентами стоит соблюдать осторожность: они способны повредить отдельные виды покрытий. Перед полноценной уборкой лучше проверить средство на незаметном участке.

Растительное масло подходит для многих поверхностей, но универсальным средством его считать не стоит. Главное - не использовать слишком большое количество и после очистки тщательно удалить остатки состава. Такой простой способ может значительно облегчить борьбу со старым жирным налетом на кухонной мебели.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как отмыть грязь на кухне:

В видео рассказывается о простых способах борьбы с жирными загрязнениями на кухне. Автор отмечает, что для эффективной уборки вовсе не обязательно покупать дорогую бытовую химию.

В первую очередь рекомендуется убрать свежие следы жира с помощью бумажных полотенец. После этого загрязненную поверхность следует слегка обработать теплой водой, чтобы размягчить налет и облегчить дальнейшую очистку.

Для более сложных пятен можно использовать специализированные чистящие составы. В качестве доступной альтернативы предлагается пищевая сода, которая помогает справляться с въевшимся жиром. Также в уборке пригодится лимонный сок, а белый уксус может стать еще одним эффективным средством для удаления загрязнений.

Автор советует не откладывать уборку надолго. Регулярный уход за кухонными поверхностями позволяет не допускать накопления жира и значительно упрощает последующую очистку.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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