Быстрое блюдо на завтрак, обед или ужин: рецепт хачапури за 10 минут

Рецепт вкусного хачапури, которое готовится очень быстро.

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Рецепт простого в приготовлении хачапури / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Хачапури - одно из самых известных блюд грузинской кухни, которое любят многие. Оказалось, что приготовить "ленивую" версию хачапури можно дома за считанные минуты.

Главред узнал, что рецептом сырного хачапури в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.

Ленивое хачапури - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Молоко 150 мл

Яйцо 1 шт.

Мука 100 г

Разрыхлитель 0,5 ч. л.

Твёрдый сыр 150 г

Соль

Смешиваем в миске молоко, яйцо, муку, разрыхлитель и соль. Натираем сыр и также добавляем в тесто. Выкладываем тесто на хорошо разогретую и смазанную маслом сковороду. Готовим хачапури до золотистого цвета с обеих сторон.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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О персоне: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

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