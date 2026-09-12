Быстрое блюдо на завтрак, обед или ужин: рецепт хачапури за 10 минут

Хачапури - одно из самых известных блюд грузинской кухни, которое любят многие. Оказалось, что приготовить "ленивую" версию хачапури можно дома за считанные минуты.
Главред узнал, что рецептом сырного хачапури в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.
Ленивое хачапури - рецепт
Ингредиенты:
- Молоко 150 мл
- Яйцо 1 шт.
- Мука 100 г
- Разрыхлитель 0,5 ч. л.
- Твёрдый сыр 150 г
- Соль
Смешиваем в миске молоко, яйцо, муку, разрыхлитель и соль. Натираем сыр и также добавляем в тесто. Выкладываем тесто на хорошо разогретую и смазанную маслом сковороду. Готовим хачапури до золотистого цвета с обеих сторон.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@gotuyemo_v_kayf Ленивое хачапури на сковороде ?? Сохрани рецепт, чтобы потом не искать! Ингредиенты: Молоко - 150 мл Яйца - 1 шт. Мука- 100 г Разрыхлитель - 0,5 ч.л. Твёрдый сыр - 150 г Щепотка соли Смешайте все ингредиенты и обжарьте до золотистого цвета с обеих сторон.#хачапури#ленивоехачапури#быстрыерецепты#завтрак#рецепт♬ Bake & Shake - ZayZonic
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О персоне: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
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