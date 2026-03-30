Приготовить жареное яйцо проще простого: разбейте его на сковороду и подогрейте — через пять минут получится готовое блюдо.
Но если хочется максимально раскрыть вкус, есть один секрет, пишет издание Express.
Большинство рецептов советуют обычное растительное масло, которое почти не влияет на вкус. А вот сливочное масло творит чудеса: оно придаёт яйцам насыщенный, сливочный аромат, помогает белкам подрумяниться и образовать хрустящую корочку.
Чтобы получить идеальный результат, растопите на сковороде щедрую ложку сливочного масла, разбейте яйцо и поливайте его маслом во время готовки. Белки схватятся, а масло создаст золотистую корочку и неповторимый аромат, который ценят даже профессиональные повара.
Секрет прост: сливочное масло превращает обычное жареное яйцо в настоящий гастрономический шедевр.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
