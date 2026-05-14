Болгария феерично вернулась на Евровидение 2026 после паузы

Алена Кюпели
14 мая 2026, 22:31
Болгария зажгла и ярко открыла второй полуфинал Евровидения 2026.
Болгария на Евровидении 2026 / Коллаж Главред, скриншот

Болгария после достаточно длинного перерыва феерично вернулась на Евровидение.

Страну во втором полуфинале Евровидения 2026 представила участница Dora с зажигательной песней "Bangaranga". Страна выступала первой и солистка вместе с подтанцовкой ярко взорвала зал.

Вначале номера, постановка имитировала комнату, в которой на стульях сидели участники балета и сама яркая певица. Номер был настолько техничным, что изначально было не понятно, что действие происходит на сцене в столице Австрии.

Болгария вернулась на Евровидение / Скриншот

Очень интересный эффект был создан специальными масками у танцоров. Прозрачный пластик создавал эффект искривленных лиц.

Танцоры с певицей также ярко ушли со сцены - когда затихла музыка они эффектно продолжали двигаться.

Болгария вернулась на Евровидение / Скриншот

Одним словом, Болгария может стать серьезным конкурентом для Украины.

Болгария не участвовала в 2014, 2015, 2019, в 2023, 2024 и 2025 годах.

Ранее Главред сообщал, что 12 мая стартует первый полуфинал Евровидения-2026. На сцену выйдут 17 участников, 15 из которых сразятся за выход в гранд-финал. Узнайте, оправдаются ли прогнозы букмекеров и преподнесет ли финал 16 мая неожиданный сюрприз.

Отметим, ранее стало известно, что первый рейтинг симпатий прессы оказался неутешительным для украинской исполнительницы. В опросе фан-медиа "ESCXTRA" лидерами второго полуфинала после пресс-шоу стали Болгария, Австралия и Дания. LELEKA оказалась в хвосте рейтинга — журналисты поставили Украину на 12 место из 15. В опросе приняли участие 87 представителей медиа.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

