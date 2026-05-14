Пышное цветение гарантировано: что сделать, чтобы петунии обильно цвели все лето.

Петунии могут цвести непрерывно всё лето, если создать для них подходящие условия.

Чем подкормить петунию, чтобы она цвела — что любят петунии

Петуния украшает балконы, клумбы и подвесные кашпо, создавая яркий акцент в любом пространстве. Но чтобы она радовала обильным ипродолжительным цветением, важно соблюдать несколько важных правил ухода.

Главред расскажет , как ухаживать за петуниями, чтобы они радовали обильным цветением в течение всего лета.

Почему нужно удалять увядшие цветы

Когда цветок отцветает, растение направляет силы на формирование семян. Это естественный процесс, но он уменьшает количество новых бутонов. Если регулярно убирать сухие или увядшие цветы, петуния снова переходит в режим активного цветения. Такой прием также защищает растение от возможных грибковых поражений, ведь отмершие части удерживают влагу после дождя или полива.

Как часто удалять цветы

Частота зависит от погоды и интенсивности цветения. В теплые дни, когда петуния активно формирует бутоны, рекомендуем осматривать растение каждые один-три дня и сразу удалять отцветшие цветы. В жаркую погоду или после дождя лучше делать это ежедневно, ведь влага на отмерших частях может способствовать развитию грибков. Если же температура ниже и цветение менее интенсивное, достаточно проверять растение раз в три-пять дней.

Что делать, чтобы петуния долго цвела

Петунии любят солнце. Для обильного цветения им нужно не менее 6-8 часов прямого освещения в день. В тени побеги вытягиваются, а цветов становится значительно меньше. Поэтому лучшее место для них — открытые балконы, солнечные клумбы или подвесные кашпо, расположенные на южной стороне.

Как часто поливать петунии

Регулярный полив — залог здоровой петунии, но избыток воды может стать проблемой. Почва должна оставаться слегка влажной, без "болота". В жару стоит проверять состояние растения ежедневно, а после дождя — обязательно осматривать, не осталась ли лишняя влага. Пересушивание также нежелательно: оно приводит к потере бутонов и остановке роста.

Чем подкормить петунию

Раз в 7-10 дней петунии рекомендуем подкармливать специальными средствами для цветущих растений. В составе должно быть больше калия и фосфора, ведь именно они отвечают за формирование бутонов и длительное цветение. Азот нужен лишь в умеренном количестве: его избыток стимулирует рост листьев, но цветов становится меньше.

Когда обрезать петунию

Если побеги вытянулись и растение потеряло пышность, рекомендуем провести обрезку. Укорачивание примерно на треть длины стимулирует образование новых боковых побегов. Уже через 1-2 недели петуния снова станет гуще и начнет активно цвести.

