В ВСУ не исключают отход из ключевого города на востоке: СМИ раскрыли детали

Алексей Тесля
14 мая 2026, 19:04
Враг использует гражданскую застройку и бетонные укрытия по всему городу в качестве позиций для боевых действий.
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, 199 УЦ ДШВ

Главное:

  • Оккупанты перебрасывают резервы, а также дополнительные силы
  • Сил обороны наносят авиаудары по местам скопления противника
  • Оборона Мирнограда становится сложнее

В Покровской агломерации продолжается оборонительная операция. Противник пытается превратить Покровск в полноценный логистический узел.

Как сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, оккупанты перебрасывают резервы, а также дополнительные силы и средства. Речь идет, в частности, о личном составе, тяжелой бронированной и легкой автомобильной технике, артиллерии.

Также враг использует гражданскую застройку и бетонные укрытия по всему городу не только для размещения личного состава, но и в качестве позиций для боевых действий – запуска БПЛА и ведения аэроразведки.

Как отмечается, для уничтожения наступательного потенциала России на днях авиация Сил обороны во взаимодействии с подразделениями в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ нанесла серию авиаударов по местам скопления противника:

  • В Покровске уничтожены два пункта скопления россиян. Их враг использовал для запуска БПЛА "Молния" и ведения аэроразведки.
  • В населенном пункте Ровно, расположенном между Покровском и Мирноградом, Силы обороны уничтожили место дислокации личного состава одного из подразделений 51-й общевойсковой армии РФ.
  • По имеющейся информации, в результате серии авиаударов украинские военные ликвидировали и ранили около 30 российских военных.

Что происходит в Покровске и Мирнограде

Украинские военные сохраняют контроль над отдельными позициями на севере Покровска, выполняют там важные задачи и не дают врагу продвигаться дальше вглубь украинской обороны, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в ВСУ.

"Нет задачи оставлять Покровск. Есть задача удерживать, а по возможности усиливать", – сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация с присутствием украинских защитников в Мирнограде сложнее, поэтому там актуален вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания.

Собеседник агентства подчеркнул, что оборона Покровска по-прежнему играет важную роль в отвлечении сил противника с других ключевых участков фронта и их изматывании в городе и вокруг него. Так, ранее 76-я российская дивизия была снята с Запорожского направления, а после ее обескровливания украинскими ударами враг был вынужден направить в город 90-ю танковую дивизию.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Представитель ВСУ отметил, что в дни объявленного на 9-11 мая перемирия российские войска продолжали активные боевые действия, лишь немного уменьшив удары УАБ и артиллерией. Они активнее атакуют в направлении Гришино, Васильевки и Мирного, тогда как натиск на Доброполье немного ослаб. В Васильевке сегодня противника нет, тогда как в западной части Гришино проводятся мероприятия по стабилизации.

По мнению собеседника агентства, в самом Покровске находится около 1,5 тыс. вражеских солдат и офицеров. Основной проблемой и задачей остается обеспечение логистики украинских защитников в Покровске и усиление средств для поражения противника, который прячется в многоэтажных домах и использует их для обеспечения работы дронов и связи.

Войска РФ могут перейти к новому наступлению: что говорят в ВСУ

Виктор Трегубов сообщил, что российские войска, вероятно, готовятся активизировать наступательные действия на линии фронта.

Он отметил, что в настоящее время уровень боевой активности остаётся сравнительно низким, однако с наступлением периода, когда деревья покроются листвой, обстановка может измениться. По его словам, появление зелёных насаждений создаст более выгодные условия для проведения атак.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае

