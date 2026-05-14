В ВСУ не исключают отход из ключевого города на востоке: СМИ раскрыли детали

Враг использует гражданскую застройку и бетонные укрытия по всему городу в качестве позиций для боевых действий.

https://glavred.info/ukraine/v-vsu-ne-isklyuchayut-othod-iz-klyuchevogo-goroda-na-vostoke-smi-raskryli-detali-10764764.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, 199 УЦ ДШВ

Главное:

Оккупанты перебрасывают резервы, а также дополнительные силы

Сил обороны наносят авиаудары по местам скопления противника

Оборона Мирнограда становится сложнее

В Покровской агломерации продолжается оборонительная операция. Противник пытается превратить Покровск в полноценный логистический узел.

Как сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, оккупанты перебрасывают резервы, а также дополнительные силы и средства. Речь идет, в частности, о личном составе, тяжелой бронированной и легкой автомобильной технике, артиллерии.

видео дня

Также враг использует гражданскую застройку и бетонные укрытия по всему городу не только для размещения личного состава, но и в качестве позиций для боевых действий – запуска БПЛА и ведения аэроразведки.

Как отмечается, для уничтожения наступательного потенциала России на днях авиация Сил обороны во взаимодействии с подразделениями в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ нанесла серию авиаударов по местам скопления противника:

В Покровске уничтожены два пункта скопления россиян. Их враг использовал для запуска БПЛА "Молния" и ведения аэроразведки.

В населенном пункте Ровно, расположенном между Покровском и Мирноградом, Силы обороны уничтожили место дислокации личного состава одного из подразделений 51-й общевойсковой армии РФ.

По имеющейся информации, в результате серии авиаударов украинские военные ликвидировали и ранили около 30 российских военных.

Что происходит в Покровске и Мирнограде

Украинские военные сохраняют контроль над отдельными позициями на севере Покровска, выполняют там важные задачи и не дают врагу продвигаться дальше вглубь украинской обороны, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в ВСУ.

"Нет задачи оставлять Покровск. Есть задача удерживать, а по возможности усиливать", – сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация с присутствием украинских защитников в Мирнограде сложнее, поэтому там актуален вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания.

Собеседник агентства подчеркнул, что оборона Покровска по-прежнему играет важную роль в отвлечении сил противника с других ключевых участков фронта и их изматывании в городе и вокруг него. Так, ранее 76-я российская дивизия была снята с Запорожского направления, а после ее обескровливания украинскими ударами враг был вынужден направить в город 90-ю танковую дивизию.

/ Инфографика: Главред

Представитель ВСУ отметил, что в дни объявленного на 9-11 мая перемирия российские войска продолжали активные боевые действия, лишь немного уменьшив удары УАБ и артиллерией. Они активнее атакуют в направлении Гришино, Васильевки и Мирного, тогда как натиск на Доброполье немного ослаб. В Васильевке сегодня противника нет, тогда как в западной части Гришино проводятся мероприятия по стабилизации.

По мнению собеседника агентства, в самом Покровске находится около 1,5 тыс. вражеских солдат и офицеров. Основной проблемой и задачей остается обеспечение логистики украинских защитников в Покровске и усиление средств для поражения противника, который прячется в многоэтажных домах и использует их для обеспечения работы дронов и связи.

Войска РФ могут перейти к новому наступлению: что говорят в ВСУ

Виктор Трегубов сообщил, что российские войска, вероятно, готовятся активизировать наступательные действия на линии фронта.

Он отметил, что в настоящее время уровень боевой активности остаётся сравнительно низким, однако с наступлением периода, когда деревья покроются листвой, обстановка может измениться. По его словам, появление зелёных насаждений создаст более выгодные условия для проведения атак.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, аналитики проекта "DeepState" заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред