ВСУ отбили сотни километров: Сырский удивил подробностями

Украинские военные уничтожили более 11 тысяч российских оккупантов.

ВСУ освободили 470 кв. км

Украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции. Об этом заявил Александр Сырский.

Также в ходе операции было уничтожено более 11 тысяч оккупантов.

"Во время рабочей поездки в Южную операционную зону провел совещание с командованием нашей наступательной группировки, командирами штурмовых и десантно-штурмовых частей", — написал Сырский.

Он также заслушал доклады о выполнении боевых задач личным составом и обсудил варианты дальнейших действий.

В то же время российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре, родильным домам, многоэтажкам, историческим памятникам.

"Силы обороны Украины системно уничтожают врага на поле боя ... Спасибо каждому военнослужащему за храбрость и результативность в уничтожении российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась вблизи трех населенных пунктов Донецкой области.

Кроме того, украинские военные провели наступательную операцию и освободили от российских оккупационных войск населенный пункт Березовое Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Напомним, что российская армия активизировалась на Купянском направлении, используя мотоциклы и квадроциклы, а также беспилотники.

О личности: Александр Сырский Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019–2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

