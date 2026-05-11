Что нужно успеть посадить в мае: календарь посадок для разного климата

Анна Ярославская
11 мая 2026, 10:55
Важно учитывать, когда в вашем регионе были последние заморозки.
Посадка растений в мае - как сроки влияют на будущий урожай 2026

Кратко:

  • Многолетние травы лучше высаживать рассадой для быстрого урожая
  • Красный салат ромэн переносит жару успешнее большинства других сортов
  • Баклажаны и окра станут спасением для огорода в аномально знойное лето

Май всегда был самым активным месяцем для посадки. Есть множество овощей, трав и цветов, которые можно посадить в последний месяц весны.

Садовод и автор проекта Gardenary Николь Бёрк рассказала, что садят в мае на огороде. При этом, по ее словам, важно учитывать, когда в вашем регионе были последние заморозки.

Какие овощи и травы сажать в жарком климате

Если последние заморозки пришлись на январь или февраль, то лето в таком регионе обычно жаркое, и май — это месяц, когда нужно всё подготовить, прежде чем температура станет по-настоящему невыносимой.

"Не ждите июня или июля, когда у вас и так стоит невыносимая жара. Вам нужно, чтобы растения, предпочитающие жаркий климат, прижились уже сейчас", - объяснила садовод.

Что посадить в мае:

  • базилик;
  • лаванда;
  • орегано;
  • тимьян;
  • мята;
  • мелисса лимонная;
  • розмарин;
  • зелень горчицы;
  • руккола;
  • сладкий картофель;
  • баклажан;
  • мускусная дыня;
  • длинноплодная фасоль;
  • огурцы;
  • томатильо;
  • острый перец;
  • космея;
  • циннии;
  • подсолнухи;
  • бархатцы;
  • ангелония;
  • фиолетовая сальвия.

Николь Бёрк рекомендует высаживать многолетние травы в виде рассады, чтобы дать им время укорениться до наступления жаркой погоды.

Когда сажать картофель в 2026 году
Когда сажать картофель в 2026 году

Что сажать в мягком климате

Если последние заморозки пришлись на март или апрель, то май для вас - идеальный период для садоводства. Угроза заморозков миновала, почва прогрета и готова к посадке, и вас ждет долгий, продуктивный теплый сезон.

Что можно посадить в мае из овощей, трав и цветов:

  • базилик;
  • лук-шалот;
  • орегано;
  • тимьян;
  • мята;
  • мелисса лимонная;
  • розмарин;
  • лаванда;
  • руккола;
  • зелень горчицы;
  • салат ромэн;
  • красный листовой салат;
  • картофель;
  • помидоры;
  • огурцы;
  • цуккини;
  • кустовые бобы;
  • баклажан;
  • перец;
  • арбуз;
  • циннии;
  • бархатцы;
  • космея;
  • петуния;
  • бегония.

Когда миновали последние заморозки, рассаду базилика или семена можно посеять прямо в грунт. Если вы сажаете семена, то нужно сделать это как можно скорее. Базилик будет расти практически на любом участке вашего сада. Разместите растения на расстоянии 10-15 см друг от друга, регулярно поливайте, и вы получите огромный урожай.

Если вы хотите выращивать многолетние травы (орегано, шалфей, тимьян, мята, мелисса, розмарин и лаванда), лучше покупать их в местном питомнике. Таким образом, вы сможете начать сбор урожая как можно скорее, а летом они будут бурно расти.

Руккола — отличная зелень для выращивания в мае. Посейте семена рукколы на пустых местах в вашем саду, и вы соберете тонну зелени всего через 45 дней.

Если еще как минимум 45 дней температура воздуха будет преимущественно ниже 29,4°C, то все еще можно посеять семена салата. Обеспечьте растениям тень, чтобы листья не окислились с потеплением. Салат ромэн и краснолистный салат, как правило, лучше переносят теплую погоду, чем другие сорта.

Когда температура поднимется, отдавайте предпочтение зелени, такой как руккола, мизуна и горчичная зелень.

Картофель также можно посадить в мае, если вы этого еще не сделали ранее.

Когда почва хорошо прогрелась, вы можете посадить все основные овощи этого месяца: помидоры, огурцы, фасоль, кабачки. Но если летом температура будет подниматься до 32 градусов Цельсия, подумайте о том, чтобы добавить в свой сад растения, которые будут продолжать плодоносить в жаркую погоду. Отличный вариант — баклажаны. Высаживайте их в сад уже рассадой, а не семенами, чтобы гарантировать урожай до конца лета.

Окра также любит жару — чем теплее почва, тем лучше. Если в вашем регионе в конце июля/августе довольно тепло, окра может стать прекрасным растением для сада. Кроме того, она вырастает очень высокой (до 3 метров) и отбрасывает тень на растения, которые не любят высоких температур. Высаживайте в сад рассаду окры, а не семена. Убедитесь, что каждому растению отведено не менее 30 см места для роста.

Третий отличный вариант — перец. Если вы еще не посадили сладкий перец в своем саду, то май - лучшее время, чтобы сделать это. Если вы сейчас пересадите рассаду перца в свой сад, то к августу-сентябрю у вас будет урожай перцев в изобилии.

Что любит и чего не любит перец
Что любит и чего не любит перец

Арбуз — ещё один фрукт, который стоит посадить в мае, если у вас мягкий климат. Если вы подождёте до июня, у вас просто не будет достаточно дней без заморозков, чтобы собрать урожай арбуза до того, как начнёт темнеть и температура понизится осенью. Посадите семена или рассаду прямо сейчас, и к концу лета можно будет собирать урожай арбузов.

Что посадить в мае в прохладном климате

Если последние заморозки у вас приходятся на май или июнь, то высаживать в мае рекомендуется такие растения:

  • базилик (начать выращивать в помещении);
  • кинза;
  • петрушка;
  • укроп;
  • шпинат;
  • руккола;
  • красный листовой салат;
  • капуста кале;
  • бок-чой;
  • капуста мангольд;
  • помидоры;
  • перец;
  • огурцы;
  • цуккини;
  • тыквы;
  • настурции;
  • бархатцы;
  • циннии;
  • календула;
  • ромашка;
  • космея.

Если до конца сезона осталось хотя бы 60 дней хорошей прохладной погоды, можно сажать кинзу, петрушку и укроп. Эти травы морозоустойчивы, поэтому их можно сажать, как только почва станет пригодной для обработки.

"Сезон салатов может быть слишком коротким в местах, где в мае довольно быстро потеплело. Посейте семена шпината, рукколы и салата-латука прямо в грунт. Я рекомендую красный листовой салат, который дает обильный урожай и дольше сохраняет свежесть до теплой весенней погоды, чем другие виды салата", - рассказала садовод.

До наступления последних заморозков, можно смело сажать картофель. Он будет хорошо защищен под землей, если наступят еще одни холода.

В мае также следует посадить помидоры. Стоит выбирать сорт, который быстро созревает и плодоносит, поскольку в этом регионе довольно короткий вегетационный период летом.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты

Также можно посадить перцы шишито. Они дают огромный урожай и прекрасно себя чувствуют в условиях мягкого северного лета. Посадите рассаду прямо под помидорами, и к середине лета у вас будет огромный урожай.

Огурцы можно сеять прямо в грунт после последних заморозков. Как и помидоры, им нужно расти на высокой опоре и получать много солнечного света.

Тыквы и кабачки — одни из самых благодарных культур, которые можно вырастить в холодном климате, и май — идеальное время для их посадки. Прохладные ночи и теплые дни — поистине идеальные условия для тыкв. Начните выращивать рассаду в помещении, если еще не прошло время последних заморозков, а затем пересадите в открытый грунт, как только пройдут заморозки.

Что любят и чего не любят кабачки
Что любят и чего не любят кабачки

К другим растениям, которые можно сеять непосредственно в грунт после заморозков, относятся кабачки и цуккини. Выращивайте эти растения либо на краю грядки (чтобы можно было направлять их рост в сторону), либо за пределами приподнятых грядок (чтобы они могли разрастаться). Вы сможете собрать урожай всего через 60-65 дней, и эти растения дадут очень много плодов.

Что посадить в мае:

Как писал Главред, базилик хорошо растет рядом со многими другими растениями. Более того, он может улучшить вкус своих соседей, а его сильный запах способен отпугивать распространенных садовых вредителей, таких как тля и паутинный клещ. Базилик прекрасно уживается рядом с другими травами, а также овощами и фруктами. Эксперты по садоводству назвали лучших "соседей" для базилика.

Об источнике: Gardenary

Gardenary — это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden — компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году.

Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав.

Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе.

Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации.

Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

