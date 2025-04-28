Не так, как все привыкли: как раньше украинцы называли май

Украинцы издавна чествовали месяцы особыми названиями и май - не исключение.

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Происхождение названия май / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Какое название имел май в Украине раньше

Почему украинцы назвали 5-й месяц года маем

Украинский язык, как и история имеет глубокое прошлое, которое, в частности, коснулось названий месяцев года. Хотя большинство украинцев знают, что пятый месяц называется травень, так было далеко не всегда.

Главред узнал, какие названия раньше носил этот месяц и почему. На сайте Метеостанции Ровно говорится о том, что во многих европейских странах травень называется маем. Это название происходит от имени итальянской богини плодородия и весеннего обновления земли Майи.

В Украине в определенных регионах во времена посредничества польского языка также можно было встретить название май. Это подтвердили и на канале Ларисы Ироденко, где эксперт в украинской культуре и истории Андрей Васильев рассказывал о древнейших названиях месяцев в Украине.

Смотрите видео о том, как раньше назывались месяцы:

Однако чаще в давние времена можно было услышать название ярец. Оно происходит от имени бога Солнца Ярилы. Так пятый месяц весны называли до тех пор, пока не появилось название травень. Оно появилось от понятия "буйство трав" и укоренилось в украинском языке до сих пор.

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Что такое Метеостанция Ровно? Метеостанция Ровно - сайт Ровенского областного центра по гидрометеорологии, который участвует в реализации государственной политики в сфере гидрометеорологической деятельности.

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