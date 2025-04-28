Удивит многих: как украинцы называли друг друга 100 лет назад

В период освободительной борьбы и борьбы за независимость культура обращений между украинцами приобрела особый характер.

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Украинцы 100 лет назад обращались к своим родным не так, как мы сейчас / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/historyphoto2022

Вы узнаете:

Обращались ли украинцы друг к другу по имени и отчеству

Как раньше в Украине обращались друг к другу в семейном кругу

Сто лет назад в Украине происходили достаточно сложные, но и интересные процессы. В то время в частности активно формировалась новая культура именования и обращений.

Главред узнал, как раньше украинцы обращались друг к другу. Например, в быту преобладали уменьшительно-ласкательные формы имен: вместо "Олена" чаще можно было услышать "Оленка", "Оленочка", вместо "Микола" - "Миколайчик" или "Колька". Такие формы использовали для обращений к близким, а в официальных документах использовали полные формы имен.

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Но просто на имена откликались далеко не все. Среди старших людей, живших в сельской местности, было распространено обращение по имени и отчеству. Для украинцев в то время важно было демонстрировать уважение и уважительное отношение к собеседнику.

В небольших общинах люди часто имели дополнительные прозвища, которые отражали их характер, профессию или какую-то черту. Например, "Кузьма Буркун" - ворчащий, "Никита Кузнец" - кузнец по специальности.

В среде друзей наиболее употребляемыми были обращения "приятель", "приятельница", "господа приятели", "господин", "товарищ". Как пишет издание Хроники Любарта, в то время также были распространены слова "коллега" и "братчик".

В семейном кругу обычно к членам семьи обращались: "татуньо", "неньо", "мама", "дедушка", "бабушка", "братчик", "сестричка".

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Что такое Хроники Любарта? Хроники Любарта - украинское издание, которое начало писать об истории Украины в 2016 г. Ранее "Хроники" были городской газетой и рассказывали преимущественно о политике под лозунгом "издание свободных журналистов".

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