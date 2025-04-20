Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в Украине

О чем говорится в материале
- Какое самое распространенное женское имя в Украине
- Топ самых популярных имен для детей в Украине
- Как называли детей в Украине 2024 - самые популярные имена
Выбор имени для ребенка - это не только личное решение родителей, но и отражение национальных традиций, исторической памяти и современных предпочтений. Министерство юстиции Украины обнародовало свежую статистику по самым популярным именам, которые украинцы давали своим новорожденным в 2024 году.
Сколько детей рождается в Украине - статистика рождаемости 2024
По данным ведомства, в 2024 году в Украине родилось более 176 тысяч детей, каждый из которых получил свое уникальное имя. Однако определенные имена встречаются чаще, и именно они формируют ежегодный рейтинг.
Какое имя на 1 месте в Украине - какое самое популярное женское имя в Украине (рейтинг)
ТОП женских имен 2024 года:
- Анна
- София
- Мария
- Екатерина
- Соломия
- Полина
- Виктория
- Милана
В то же время украинцы не ограничиваются только традиционными вариантами. В реестрах фиксируются и достаточно оригинальные женские имена, среди которых: Барби, Мерси, Звонка, Ангела, Рута, Горыня, Жасмин, Олимпиада, Суламита, Мальва и Дояна.
О тенденциях в выборе имен рассказал Александр Авраменко, украинский литературовед и популяризатор украинского языка.
"Сегодня возвращается мода на древние имена, меньше всего известных исторических персонажей. Анастасия Лисовская - настоящее имя знаменитой Роксоланы. Екатерина Билокур - талантливая украинская художница. Мария Заньковецкая - звезда украинского театра. Мы возвращаемся к своим истокам, передаем традицию наименования новому поколению и воплощаем мечту о победе в прекрасном имени Виктория", - сказал эксперт.
Смотрите видео Александра Авраменко о самых популярных именах в Украине:
Авраменко также призвал придерживаться украинской традиции именования.
"Родители имеют право называть детей как хотят. Но я посоветовал бы записывать имена согласно украинскому произношению. Чтобы не было потом в официальных документах Ольга Даниловна или Богдан Кирилович - ведь это звучит как суржик. Лучше: Ольга Даниловна и Богдан Кириллович", - отмечает он в эфире программы "Сніданок з 1+1" на YouTube.
Смотрите видео о том, как называть детей:
Самые популярные мужские имена 2024 - как называли мальчиков в Украине
В списке мужских имен в 2024 году лидируют:
- Артем
- Максим
- Богдан
- Дмитрий
- Михаил
- Андрей
- Денис
- Даниил
- Тимофей
- Макар
- Марк
Наряду с классическими, в 2024 году украинские родители все чаще выбирают неординарные мужские имена, некоторые из которых имеют библейское, героическое или мифологическое происхождение: Пантелеимон, Соломон, Тамерлан, Эней, Святогор, Арнольд, Елисей, Добрыня, Зореслав, Зоровавель, Яир, Северин, Аскольд и Султан.
Изменение имени в Украине - что стоит знать
По украинскому законодательству изменить имя можно:
- с 14 лет лицо имеет право изменить свое имя, фамилию или отчество с согласия родителей;
- с 16 лет - может сделать это самостоятельно, без разрешения.
Таким образом, выбор имени становится не только важным решением на старте жизни, но и частью идентичности, которую впоследствии можно осмыслить и изменить.
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Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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