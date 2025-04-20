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Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в Украине

Юрий Берендий
20 апреля 2025, 13:52
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Самые популярные имена в Украине в 2024 году для детей сочетают традиции, историческую память и современную креативность, говорится в статистике Минюста.
Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в Украине
Какие женские и мужские имена самые популярные в Украине - рейтинг имен / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале

  • Какое самое распространенное женское имя в Украине
  • Топ самых популярных имен для детей в Украине
  • Как называли детей в Украине 2024 - самые популярные имена

Выбор имени для ребенка - это не только личное решение родителей, но и отражение национальных традиций, исторической памяти и современных предпочтений. Министерство юстиции Украины обнародовало свежую статистику по самым популярным именам, которые украинцы давали своим новорожденным в 2024 году.

Сколько детей рождается в Украине - статистика рождаемости 2024

По данным ведомства, в 2024 году в Украине родилось более 176 тысяч детей, каждый из которых получил свое уникальное имя. Однако определенные имена встречаются чаще, и именно они формируют ежегодный рейтинг.

Какое имя на 1 месте в Украине - какое самое популярное женское имя в Украине (рейтинг)

ТОП женских имен 2024 года:

  1. Анна
  2. София
  3. Мария
  4. Екатерина
  5. Соломия
  6. Полина
  7. Виктория
  8. Милана

В то же время украинцы не ограничиваются только традиционными вариантами. В реестрах фиксируются и достаточно оригинальные женские имена, среди которых: Барби, Мерси, Звонка, Ангела, Рута, Горыня, Жасмин, Олимпиада, Суламита, Мальва и Дояна.

Самые популярные имена детей 2024 года
Самые популярные имена детей 2024 / Facebook/Министерство юстиции Украины

О тенденциях в выборе имен рассказал Александр Авраменко, украинский литературовед и популяризатор украинского языка.

"Сегодня возвращается мода на древние имена, меньше всего известных исторических персонажей. Анастасия Лисовская - настоящее имя знаменитой Роксоланы. Екатерина Билокур - талантливая украинская художница. Мария Заньковецкая - звезда украинского театра. Мы возвращаемся к своим истокам, передаем традицию наименования новому поколению и воплощаем мечту о победе в прекрасном имени Виктория", - сказал эксперт.

Смотрите видео Александра Авраменко о самых популярных именах в Украине:

Авраменко также призвал придерживаться украинской традиции именования.

"Родители имеют право называть детей как хотят. Но я посоветовал бы записывать имена согласно украинскому произношению. Чтобы не было потом в официальных документах Ольга Даниловна или Богдан Кирилович - ведь это звучит как суржик. Лучше: Ольга Даниловна и Богдан Кириллович", - отмечает он в эфире программы "Сніданок з 1+1" на YouTube.

Смотрите видео о том, как называть детей:

Самые популярные мужские имена 2024 - как называли мальчиков в Украине

В списке мужских имен в 2024 году лидируют:

  1. Артем
  2. Максим
  3. Богдан
  4. Дмитрий
  5. Михаил
  6. Андрей
  7. Денис
  8. Даниил
  9. Тимофей
  10. Макар
  11. Марк

Наряду с классическими, в 2024 году украинские родители все чаще выбирают неординарные мужские имена, некоторые из которых имеют библейское, героическое или мифологическое происхождение: Пантелеимон, Соломон, Тамерлан, Эней, Святогор, Арнольд, Елисей, Добрыня, Зореслав, Зоровавель, Яир, Северин, Аскольд и Султан.

Изменение имени в Украине - что стоит знать

По украинскому законодательству изменить имя можно:

  • с 14 лет лицо имеет право изменить свое имя, фамилию или отчество с согласия родителей;
  • с 16 лет - может сделать это самостоятельно, без разрешения.

Таким образом, выбор имени становится не только важным решением на старте жизни, но и частью идентичности, которую впоследствии можно осмыслить и изменить.

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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