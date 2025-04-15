Как раньше называли картофель: историк сделал открытие о его втором названии

Картофель, без которого трудно представить украинскую кухню, когда-то был диковинкой и даже украшением, историк рассказал, как называли картофель в древности.

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Как раньше называли картошку - какое второе название картофеля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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Как появился картофель в Украине

Как назывался картофель раньше

Как еще называют картофель

Сегодня сложно представить традиционную украинскую кухню без вареного или жареного картофеля. Но когда-то это растение было настоящим экзотом и даже декоративным украшением дворцов. Как картофель из Южной Америки попал в Украину и почему его сначала называли "земляными яблоками", объяснил украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube.

Какая родина картофеля - когда картофель привезли в Европу

"Родина картофеля - Южная Америка. Испанцы завезли его в Испанию, и он впервые упоминается в Европе в 1553 году", - рассказывает Алферов.

Почему европейцы сначала не ели картофель - что раньше делали из картофеля

После того, как испанцы завезли картофель из Нового Света, его не сразу начали использовать в пищу. В Европе XVI века его ценили не за питательность, а за красивые цветки. Картофель высаживали возле дворцов как декоративное растение.

"Однако это растение не прижилось сначала на Европейском континенте, ведь любили его за то, что оно имеет цветки, которые высаживали в качестве украшений возле дворцов", - объясняет историк.

Все изменилось в XVII веке. Период затяжных войн и голода заставил европейцев обратить внимание на питательные свойства нового растения. И именно тогда началось его постепенное распространение как продукта питания.

Когда картофель появился в Украине - как в старину называли картофель

В Украину картофель добрался позже - только во второй половине XVIII века. И даже тогда не сразу стал популярным. Местное население долго относилось к нему с опаской, считая чужим и необычным.

"В XVIII веке, во второй половине, картофель прибывает в Украину. Однако земляные яблоки, как его называли, не приживаются сразу", - говорит Александр Алферов.

Смотрите видео о том, как в народе называют картофель:

Название "земляные яблоки" - именно так в Украине долгое время называли картофель. Оно отражает восприятие этой новой культуры как чего-то похожего на плоды, растущие из земли, но не являющиеся традиционными.

Только в XIX веке картофель стал привычным продуктом на украинском столе.

"В XIX веке картофель приобретает популярность в Украине. И, кстати, именно тогда он становится основным блюдом для украинцев", - отмечает историк.

Когда впервые появились колорадские жуки - как вывести колорадских жуков

Вместе с распространением картофеля появились и первые угрозы для урожая. В конце XIX века в Европе было зафиксировано появление колорадского жука - опасного вредителя картофеля, с которым боролись с помощью медного купороса.

"Колорадский жук появился в 1860-х годах на Европейском континенте и с этого времени с ним начали бороться медным купоросом", - добавляет Алферов.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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