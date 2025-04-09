Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивит

Вы узнаете:
- Какое первое название Одессы
- Как раньше называлась Одесса
История Одессы - это многовековой путь трансформаций, переименований и мифов, которые активно формировались в имперских интересах.
Главред выяснил историю названия города Одесса.
Как в прежние времена называлась Одесса
Профессиональный историк Артур Бабенко в видео на YouTube подчеркивает, что Одесса не была основана Российской империей.
"Археологи нашли здесь античные поселения еще IV-V века до нашей эры. А первое письменное упоминание датируется 1415 годом - тогда порт назывался Кочубеев и принадлежал Великому княжеству Литовскому", - сказал он.
Почему Одесса называлась Хаджибей
По словам историка, в XVII веке территорию захватила Османская империя, и порт Кочубеев получил новое название - Хаджибей, который превратился в важный торговый пункт. И только в 1789 году сюда пришли русские и начали переписывать историю, как это было принято в их имперской традиции.
"Русские захватили эти земли и переименовали Хаджибей в Одессу, создавая миф, что именно они ее основали", - подчеркивает Артур Бабенко.
Смотрите видео о том, как правильно называть город Одесса:
Почему город Одесса так называется - кто на самом деле придумал название "Одесса"
Профессиональная гидесса Виолетта Дидук в видео на YouTube рассказывает о чиновнике Андриане Грибовском, который по ее словам, "происходил из казацкого рода с Полтавщины, работал в канцелярии Потемкина и Платона Зубова и именно он предложил название "Одесса"".
Смотрите видео о том, почему не русские назвали город Одессой:
"Есть свидетельства, что он писал все рескрипты Екатерины II. Газеты писали, что императрица с удовольствием приняла название Одесса, предложенное Грибовским вместо Хаджибея, и утвердила его указом", - добавляет она.
Таким образом, имя "Одесса" появляется не по инициативе Екатерины ІІ, как часто ошибочно считают, а благодаря ее чиновнику, хорошо знавшему украинское происхождение региона.
Почему Одесса украинский город
"Вокруг Одессы существовало большое количество этнически-украинских поселений - казаки ловили рыбу, собирали соль, добывали известняк", - отмечает Артур Бабенко.
Несмотря на русификацию, в городе активно действовала украинская "Просвита", работали типографии, издавали книги на украинском. В 1905 году здесь открылся первый украинский клуб в Приднепровье.
"В годы освободительной борьбы 1917-1921 большинство одесситов поддерживало независимость, а не автономию", - отмечает Бабенко.
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Кто такой Артур Бабенко
Артур Бабенко - профессиональный украинский историк, преподаватель истории, научный популяризатор и автор образовательного YouTube-канала, посвященного малоизвестным фактам украинской и мировой истории.
В своих видео Артур Бабенко основывается на достоверных исторических источниках и архивных материалах, развенчивает имперские нарративы и популярные мифы, в частности относительно истории украинских городов, происхождения названий, геополитических процессов и национальной идентичности.
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