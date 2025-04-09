Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивит

История названия Одессы - это разоблачение имперских мифов и возвращение к украинским корням, что существовали задолго до прихода русских, указывают историки.

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Какое первое название Одессы - кто придумал название города Одесса / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какое первое название Одессы

Как раньше называлась Одесса

История Одессы - это многовековой путь трансформаций, переименований и мифов, которые активно формировались в имперских интересах.

Главред выяснил историю названия города Одесса.

Как в прежние времена называлась Одесса

Профессиональный историк Артур Бабенко в видео на YouTube подчеркивает, что Одесса не была основана Российской империей.

"Археологи нашли здесь античные поселения еще IV-V века до нашей эры. А первое письменное упоминание датируется 1415 годом - тогда порт назывался Кочубеев и принадлежал Великому княжеству Литовскому", - сказал он.

Почему Одесса называлась Хаджибей

По словам историка, в XVII веке территорию захватила Османская империя, и порт Кочубеев получил новое название - Хаджибей, который превратился в важный торговый пункт. И только в 1789 году сюда пришли русские и начали переписывать историю, как это было принято в их имперской традиции.

"Русские захватили эти земли и переименовали Хаджибей в Одессу, создавая миф, что именно они ее основали", - подчеркивает Артур Бабенко.

Смотрите видео о том, как правильно называть город Одесса:

Почему город Одесса так называется - кто на самом деле придумал название "Одесса"

Профессиональная гидесса Виолетта Дидук в видео на YouTube рассказывает о чиновнике Андриане Грибовском, который по ее словам, "происходил из казацкого рода с Полтавщины, работал в канцелярии Потемкина и Платона Зубова и именно он предложил название "Одесса"".

Смотрите видео о том, почему не русские назвали город Одессой:

"Есть свидетельства, что он писал все рескрипты Екатерины II. Газеты писали, что императрица с удовольствием приняла название Одесса, предложенное Грибовским вместо Хаджибея, и утвердила его указом", - добавляет она.

Таким образом, имя "Одесса" появляется не по инициативе Екатерины ІІ, как часто ошибочно считают, а благодаря ее чиновнику, хорошо знавшему украинское происхождение региона.

Почему Одесса украинский город

"Вокруг Одессы существовало большое количество этнически-украинских поселений - казаки ловили рыбу, собирали соль, добывали известняк", - отмечает Артур Бабенко.

Несмотря на русификацию, в городе активно действовала украинская "Просвита", работали типографии, издавали книги на украинском. В 1905 году здесь открылся первый украинский клуб в Приднепровье.

"В годы освободительной борьбы 1917-1921 большинство одесситов поддерживало независимость, а не автономию", - отмечает Бабенко.

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Кто такой Артур Бабенко Артур Бабенко - профессиональный украинский историк, преподаватель истории, научный популяризатор и автор образовательного YouTube-канала, посвященного малоизвестным фактам украинской и мировой истории. В своих видео Артур Бабенко основывается на достоверных исторических источниках и архивных материалах, развенчивает имперские нарративы и популярные мифы, в частности относительно истории украинских городов, происхождения названий, геополитических процессов и национальной идентичности.

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