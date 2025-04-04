Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как не влететь в копеечку: назван звук, который предупреждает о поломке котла

Юрий Берендий
4 апреля 2025, 03:03
18
Необычные звуки котла могут сигнализировать о серьезных неисправностях, которые стоит устранить, чтобы избежать дорогостоящего ремонта, отмечает эксперт.
Как не влететь в копеечку: назван звук, который предупреждает о поломке котла
Почему котел булькает - как понять, что котел неисправен / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему котел издает звук
  • Почему котел булькает
  • Как понять, что котел неисправен

С наступлением весны и повышением температуры владельцы домов часто перестают обращать внимание на отопительные системы, не подозревая, что некоторые шумы котла могут сигнализировать о серьезных неисправностях.

Эксперты предостерегают, что на первый взгляд безобидный звук бульканья может указывать на проблему, игнорирование которой может перерасти в значительные расходы на ремонт. По словам Гордона Уоллиса, эксперта по устойчивой энергетике компании Your NRG, необычные звуки из котла не стоит игнорировать.

видео дня

Главред выяснил, что происходит, если котел выходит из строя.

Как диагностировать неисправности котла

"С наступлением теплого времени года многие домохозяйства вообще перестают думать о своих котлах. Но весна - это именно то время, когда вам следует обратить внимание на то, как звучит ваша система отопления, ведь небольшие проблемы сейчас могут превратиться в дорогостоящие поломки к осени", - сказал он, передает Express.

В частности, шум бульканья или хлопанья может свидетельствовать о так называемом кетлингировании - накоплении известковой накипи в теплообменнике. Это приводит к перегреву воды и образованию пара, что требует немедленного вмешательства.

"Кипячение - это не просто шумная неприятность, это красный флажок, указывающий на то, что ваша система работает неудовлетворительно. Если его не устранить, он может серьезно повредить ваш котел, снизить эффективность и привести к затратам на ремонт, которые легко исчисляются сотнями гривен", - предупреждает он.

Для владельцев масляных котлов риски еще выше, поскольку неисправности могут привести к излишнему расходу топлива, которое становится все дороже.

"Если ваш дом работает на мазуте, неисправный котел рискует не только вашим комфортом, но и потерей ценного и все более дорогого источника топлива. Системы, работающие на мазуте, более распространены в сельской местности, где ремонт может занять больше времени. Если такая проблема, как закипание воды, приведет к выходу котла из строя, любая нефть в системе может быть потрачена впустую", - говорит он.

По его словам, весна - идеальное время для обслуживания котлов, а цены легче записаться на ремонт, а цены на услуги обычно ниже. Уоллис отмечает, что своевременная проверка позволяет сэкономить не только на ремонте, но и на расходах топлива, которое буквально "вылетает в воздух".

Кроме кипения, эксперт советует обращать внимание на шипение или бульканье - они могут сигнализировать о застревании воздуха, проблемах с циркуляцией или давлением, что снижает эффективность отопительной системы.

"Если ваши радиаторы шипят или нагреваются неравномерно, это означает, что ваша система взывает о внимании. Если игнорировать эти незначительные признаки, они могут привести к снижению производительности и напрасным затратам энергии", - пояснил Уоллис.

Вам также может быть интересно:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ жестоко атаковала Харьков и ударила по трем областям, были пожары, детали

РФ жестоко атаковала Харьков и ударила по трем областям, были пожары, детали

01:43Война
В США рухнул рейтинг Трампа: в Reuters узнали подробности

В США рухнул рейтинг Трампа: в Reuters узнали подробности

00:59Мир
Украинцы ведут бои в еще одной области РФ, есть определенные успехи – НАТО

Украинцы ведут бои в еще одной области РФ, есть определенные успехи – НАТО

23:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атаковала почти 7-балльная буря: "трусить" будет почти 2 недели

Украину атаковала почти 7-балльная буря: "трусить" будет почти 2 недели

Ударят заморозки и будет мокрый снег: синоптик назвала дату резкого похолодания

Ударят заморозки и будет мокрый снег: синоптик назвала дату резкого похолодания

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Крысам - проблемы с нервами, Козлам - обман

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Крысам - проблемы с нервами, Козлам - обман

Карта Deep State онлайн за 3 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Чем отличаются 2 девушки: только гений головоломок угадает за 19 секунд

Чем отличаются 2 девушки: только гений головоломок угадает за 19 секунд

Последние новости

04:02

Знают единицы: почему плоскогубцы так назвали

03:30

Замена НАТО: неожиданный прогноз нового альянса в Европе с Украиной

03:03

Как не влететь в копеечку: назван звук, который предупреждает о поломке котла

02:30

Апрель изменит все: ТОП-4 знака зодиака, которых ждет карьерный успех в апреле

01:43

РФ жестоко атаковала Харьков и ударила по трем областям, были пожары, деталиВидео

Украине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕСУкраине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕС
01:30

Старшая дочь Уиллиса и Мур до сих пор купается с сестрами и спит с матерью

00:59

В США рухнул рейтинг Трампа: в Reuters узнали подробности

00:04

Нестандартный набор взрослой девочки: что в сумке у Кати Осадчей

03 апреля, четверг
23:55

Украинцы ведут бои в еще одной области РФ, есть определенные успехи – НАТО

Реклама
23:35

Муж Заворотнюк привез дочь на могилу матери: как она выглядит

22:37

Сибига встретился с Рубио и раскрыл детали разговора

22:32

"Не хочу с вами работать": раскрыта грандиозная тайна Софии Ротару

22:30

В Харькове - большой пожар: БпЛА попали в частный и многоквартирный дом

22:27

В США заинтриговали заявлением по F-16 в Украине: чего ждать

22:26

Удары по РФ были "экстремально эффективными": генерал НАТО расхвалил работу ВСУ

22:00

Пошлины Трампа и новые детали перемирия: главные новости Украины (дайджест)

21:55

Жена Виктора Павлика показала, как выглядит после операции

21:37

Настоящий шедевр из обычных яиц - рецепт завтрака за 15 минутВидео

21:35

"Зайчик" Сердючки отреагировал на слухи про роман с Данилко: "Кто-то с кем-то спал"

21:26

Отправка войск стран Европы в Украину: у Зеленского сделали заявление

Реклама
21:18

РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: в НАТО предупредили об угрозе

21:00

Трамп хочет заставить Иран пойти на сделку с США без войнымнение

20:44

Зачем на самом деле в детском саду тихий час - истинную причину знают не все

20:43

"Каждая минута важна": Позитив откровенно заговорил про дочь и выпустил трек, которого ждали 6 летВидео

20:28

Помогут ли 10 тыс шагов в день сбросить вес: эксперты дали ответ

20:27

Группа предателей в РФ готовила "внешнее управление" Украиной: в СБУ раскрыли детали

20:24

У Трампа объявили об условии снижения новых тарифов

19:38

"Восхищаемся Путиным": отец Маска раскрыл отношение своей семьи к диктатору РФ

19:37

Украину будет засыпать снегом: когда регионы накроет морозное похолодание

19:25

"НАТО уже не существует": эксперт рассказал о новом Альянсе во главе с УкраинойВидео

19:24

"Поставили фермеров на колени": NYT - о подрыве Каховской ГЭС

19:04

Сделка с Трампом и заморозка войны: в Bloomberg раскрыли планы Путина

18:51

Россия готовит еще 150 тысяч солдат: у Зеленского предупредили о новом наступлении

18:33

Как определить характер человека по его любимому виду кофе: психологи рассказали

18:15

Трамп начал войну: как новые пошлины от США изменят мировой порядок

18:12

Доллар на дне из-за пошлин Трампа - евро впервые за 9 лет рекордно подскочил

17:55

Андрей Шевченко проиграл выборы в Исполком УЕФА: Украина потеряла право голоса

17:20

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках рисующего мальчика за 19 секунд

17:11

Перемирие с РФ может начаться "в ближайшие недели": Зеленский раскрыл деталиВидео

16:54

ВСУ нанесли четыре контрудара: аналитик сообщил о провале РФ возле Покровска

Реклама
16:54

Цена взлетела на 28%: сколько сейчас стоит борщевой набор

16:43

Высокая и длинноволосая: старшая дочь Джоли и Питта стала настоящей красавицейВидео

16:37

Что думает кошка о своем хозяине – где и как спит пушистик расскажет о многом

16:36

"Это красная линия": Зеленский назвал два табу Украины на переговорах с РФ

16:35

В РФ заявили о нарушении Украиной энергетического перемирия - реакция Генштаба

16:19

Малоизвестная кнопка может сохранить прохладу в авто в жару и сэкономить топливо

16:09

Мокрый снег, гололедица и заморозки: в каких регионах Украины ухудшится погода

16:08

OnlyFans предлагает купить TikTok, но китайское правительство может заблокировать сделку

16:05

Печь паску - дорого: насколько подорожали продукты для главной выпечки на Пасху

16:04

Трамп забил последний гвоздь в крышку гроба лидерства СШАмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять