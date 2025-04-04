Как не влететь в копеечку: назван звук, который предупреждает о поломке котла

Необычные звуки котла могут сигнализировать о серьезных неисправностях, которые стоит устранить, чтобы избежать дорогостоящего ремонта, отмечает эксперт.

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Почему котел булькает - как понять, что котел неисправен / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему котел издает звук

Почему котел булькает

Как понять, что котел неисправен

С наступлением весны и повышением температуры владельцы домов часто перестают обращать внимание на отопительные системы, не подозревая, что некоторые шумы котла могут сигнализировать о серьезных неисправностях.

Эксперты предостерегают, что на первый взгляд безобидный звук бульканья может указывать на проблему, игнорирование которой может перерасти в значительные расходы на ремонт. По словам Гордона Уоллиса, эксперта по устойчивой энергетике компании Your NRG, необычные звуки из котла не стоит игнорировать.

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Главред выяснил, что происходит, если котел выходит из строя.

Как диагностировать неисправности котла

"С наступлением теплого времени года многие домохозяйства вообще перестают думать о своих котлах. Но весна - это именно то время, когда вам следует обратить внимание на то, как звучит ваша система отопления, ведь небольшие проблемы сейчас могут превратиться в дорогостоящие поломки к осени", - сказал он, передает Express.

В частности, шум бульканья или хлопанья может свидетельствовать о так называемом кетлингировании - накоплении известковой накипи в теплообменнике. Это приводит к перегреву воды и образованию пара, что требует немедленного вмешательства.

"Кипячение - это не просто шумная неприятность, это красный флажок, указывающий на то, что ваша система работает неудовлетворительно. Если его не устранить, он может серьезно повредить ваш котел, снизить эффективность и привести к затратам на ремонт, которые легко исчисляются сотнями гривен", - предупреждает он.

Для владельцев масляных котлов риски еще выше, поскольку неисправности могут привести к излишнему расходу топлива, которое становится все дороже.

"Если ваш дом работает на мазуте, неисправный котел рискует не только вашим комфортом, но и потерей ценного и все более дорогого источника топлива. Системы, работающие на мазуте, более распространены в сельской местности, где ремонт может занять больше времени. Если такая проблема, как закипание воды, приведет к выходу котла из строя, любая нефть в системе может быть потрачена впустую", - говорит он.

По его словам, весна - идеальное время для обслуживания котлов, а цены легче записаться на ремонт, а цены на услуги обычно ниже. Уоллис отмечает, что своевременная проверка позволяет сэкономить не только на ремонте, но и на расходах топлива, которое буквально "вылетает в воздух".

Кроме кипения, эксперт советует обращать внимание на шипение или бульканье - они могут сигнализировать о застревании воздуха, проблемах с циркуляцией или давлением, что снижает эффективность отопительной системы.

"Если ваши радиаторы шипят или нагреваются неравномерно, это означает, что ваша система взывает о внимании. Если игнорировать эти незначительные признаки, они могут привести к снижению производительности и напрасным затратам энергии", - пояснил Уоллис.

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