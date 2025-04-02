Эксперты призвали оставлять картофельное пюре на улице в апреле: какая причина

Чтобы сэкономить на птичьем корме и одновременно поддержать пернатых в саду, эксперты советуют использовать остатки пищи, в частности вареного картофеля.

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Эксперты призвали оставлять вареный картофель на улице в апреле - причина / Коллаж Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем можно кормить птиц на улице

Для чего оставлять на улице вареный картофель на улице

Что нельзя давать птицам есть

С наступлением теплой погоды домохозяйства могли заметить увеличение количества птиц в саду. Однако вместо того, чтобы тратить деньги на дорогой птичий корм, эксперты по садоводству советуют использовать кухонные отходы.

Главред выяснил, что положить в уличную кормушку для птиц.

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Чем угостить птицу - чем кормить птицу с улицы

Кормление птиц остатками пищи имеет несколько преимуществ, в частности оно помогает уменьшить количество мусора, экономит средства и поддерживает популяцию пернатых.

Кроме того, как известно, птицы могут помочь домохозяйствам бороться с вредителями.

Это особенно важно, поскольку численность многих видов, в частности дроздов, жаворонков и воробьев, существенно сократилась из-за уничтожения естественных сред обитания и влияния пестицидов.

По данным Королевского общества защиты птиц(RSPB) Великобритании, сельскохозяйственная деятельность не только лишает птиц мест для гнездования, но и уменьшает доступные им пищевые ресурсы. К тому же пестициды могут непосредственно отравлять птиц или уничтожать насекомых, которые являются основной частью их рациона.

Хотя большинство сырых овощей не подходит для них, эксперты Really Wild Bird Food отмечают, что приготовленные продукты, в частности картофельное пюре, являются безопасной и питательной альтернативой.

Это потому, что сырой картофель может быть вредным для птиц.

"Многие сырые овощи не перевариваются птицами, но горох и кукуруза вполне пригодны, так же как и остатки картофельного пюре!", - отмечают эксперты Really Wild Bird Food, передает Mirrror.

Приготовленный картофель безопасен для птиц, поскольку процесс термической обработки значительно снижает уровень соланина - природного токсичного соединения, содержащегося в картофеле. Соланин имеет горький вкус и может вызывать отравление у птиц.

Его токсическое действие включает расстройства желудочно-кишечного тракта, такие как рвота и диарея, а в тяжелых случаях - неврологические нарушения и даже летальный исход.

Высокое содержание соланина имеют также баклажаны, болгарский перец, халапеньо, а среди фруктов - помидоры и ягоды годжи. Поэтому их не следует давать птицам.

Вместо этого садовые эксперты рекомендуют кормить пернатых другими остатками пищи, такими как черствый хлеб, сырая выпечка или твердый сыр.

Среди менее распространенных, но безопасных вариантов - сухой или влажный корм для кошек и собак, а также измельченная яичная скорлупа, которую птицы охотно поедают.

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