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Эксперты призывают посыпать пол сахарной пудрой в апреле: для чего это

Юрий Берендий
26 марта 2025, 13:22
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С приходом весны муравьи начинают активно искать пищу, но эксперт предлагает прости способ избавиться от них с помощью разрыхлителя теста и сахарной пудры.
Эксперты призывают посыпать пол сахарной пудрой в апреле: для чего это
Какое средство помогает от муравьев - как избавиться от муравьев навсегда / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Как сыпать порошок от муравьев
  • Какое самое эффективное средство от муравьев
  • Что делать, чтобы муравьи ушли

С потеплением и приходом апрельских дней активизируются и нежелательные "гости" - муравьиные колонии, которые ищут пищу после зимней спячки. Эксперт по хранению Крис Хаттон, владелец магазина Adams Self Store, советует использовать разрыхлитель теста как бюджетное средство от муравьев. Однако, по его словам, для эффективного результата стоит совместить его с еще одним простым ингредиентом - сахарной пудрой, передает Express.

Главред выяснил, как избавиться от садовых муравьев народными средствами.

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Какое средство помогает от муравьев

"Вы можете подумать, что один-два муравья не являются проблемой, но они быстро предупредят своих друзей о том, что ваш дом - это место, где они могут быть. Не успеете вы и глазом моргнуть, как у вас на кухне может появиться целая колония. Убить их, когда вы их увидите, недостаточно; вам нужно уничтожить гнездо или предупредить муравьев-разведчиков, чтобы они избегали вашего дома", - говорит он.

Этот метод работает благодаря тому, что сахар привлекает муравьев своим сладким ароматом, а разрыхлитель, скрытый среди сахара, эффективно действует против них.

"Как только муравьи принесут сладкое лакомство обратно в гнездо, вся колония съест пищевую соду, что приведет к гибели гнезда", - сказал он.

Как избавиться от муравьев

Чтобы избавиться от муравьев эксперт советует Смешать в равных пропорциях разрыхлитель теста и сахарную пудру, тщательно перемешать смесь.

Далее нужно рассыпать ее вдоль муравьиных дорожек и возле мест их проникновения в дом - и вскоре вредители исчезнут.

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