Налет 'отпадет сам' за 30 минут: названо лучшее средство для чистки унитаза

Избавиться от желтого налета в унитазе можно без агрессивной химии - эксперты рассказали, как эффективно очистить поверхность с помощью лимонной кислоты.

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Как вывести налет с унитаза - названо лучшее средство для чистки унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Как избавиться от желтого налета на унитазе

Как избавиться от мочевого камня в унитазе

Как удалить желтые пятна в унитазе лимонной кислотой

Уборкатуалета - одно из наименее приятных домашних дел, ведь мало кто любит скрести чашу унитаза. Однако существует эффективное средство, которое поможет легко избавиться от неприглядных пятен. Коричневый налет на дне унитаза - это известняковые отложения, которые образуются из-за минералов, остающихся после испарения воды и постепенно накапливаются.

Главред выяснил, как удалить очень толстый слой мочевого камня в унитазе.

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Как избавиться от коричневых пятен в унитазе - как очистить унитаз от мочевого камня

Этот налет трудно удалить обычной туалетной щеткой, поскольку он прочно прилипает к поверхности. Отбеливатель в этом случае также неэффективен - он лишь осветляет отложения, но не расщепляет их.

Однако, по словам Клэр Остин, эксперта компании Neat Clean, лучшим способом очистки унитаза является отказ от агрессивных химических средств в пользу натурального продукта.

"Сделайте раствор своими руками и наблюдайте, как пятна исчезают. Лимонная кислота - еще одно природное средство, которое сделает ваш туалет блестящим. Матушка-природа одобряет!", - указывает эксперт.

Клэр отмечает, что лимонная кислота - это слабая органическая кислота, которая содержится в цитрусовых, таких как лимоны, апельсины, лаймы и грейпфруты. Она является эффективным средством для борьбы с известковым налетом в туалете.

Чтобы избавиться от отложений, важно использовать кислотное вещество и тепло. Однако нет необходимости в жестких химикатах - лимонная кислота в сочетании с теплой водой справится с задачей.

Лимонная кислота вступает в реакцию с минералами, содержащимися в известковом налете, быстро их растворяя. Благодаря этому унитаз можно очистить без лишних усилий и длительного оттирания.

Как очистить унитаз лимонной кислотой - можно ли мыть унитаз лимонной кислотой

Приготовьте раствор. Наденьте перчатки, смешайте лимонную кислоту с теплой водой и размешайте до полного растворения. Вылейте раствор на загрязненный участок в унитазе, не забыв добавить немного под ободок.

Оставьте на некоторое время. Оптимально - на 30 минут, но для сильных загрязнений лучше оставить на час или даже на ночь, чтобы кислота успела расщепить налет.

По истечении времени протрите пятна туалетной щеткой - они должны легко смыться. Если налет стойкий, добавьте еще лимонной кислоты и повторите процедуру. После чистки смойте унитаз, чтобы удалить остатки растворенного налета.

Пятна должны исчезнуть без необходимости в жестком оттирании или использовании отбеливателя.

Хотя лимонная кислота считается мягким чистящим средством, перед применением на других поверхностях в ванной комнате стоит провести тестирование на незаметном участке.

"Использование лимонной кислоты для чистки туалета является эффективным, экологически чистым и более безопасным, чем некоторые коммерческие чистящие средства, которые содержат агрессивные химические вещества. Однако будьте осторожны, используя ее на поверхностях, которые могут быть чувствительными к кислотам, таких как мрамор или определенные виды металла. Всегда тестируйте средство на небольшом незаметном участке, прежде чем наносить его на всю поверхность", - резюмировал эксперт.

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