Какое второе имя Владимира Великого - историк раскрыл малоизвестный факт

Почему Владимир Великий выбрал себе христианское имя Василий - что оно означает и действительно ли он имел бороду, рассказал профессиональный историк Алферов.

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Какое второе имя Владимира Великого - как выглядел Владимир Великий / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Какое второе имя Владимира Великого

Как выглядел Владимир Святой

Как изменился образ Владимира Великого

Владимир Великий мог иметь разные христианские имена, но выбрал себе свое второе (крестильное) имя Василий не случайно. Об этом рассказал в видео на YouTube профессиональный историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, каким было второе имя Владимира Великого.

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Какое крестильное имя Владимира Великого

"А вы знаете, почему Владимир Святой выбрал себе крестильное имя именно Василий? Сейчас я вам все расскажу", - говорит историк.

Имя Владимир было не христианским, а династическим, как отмечает Алферов.

"Всего-навсего Владимир мог быть и Димитрием, и Феодором крещеным, потому что имя Владимир было не крестильное, это было династическое имя", - объясняет он.

Смотрите видео о крещении Владимира Великого:

Что означает имя Василий

По словам историка, выбор был вполне сознательным и даже стратегическим.

"Но стал он Василием не просто так. А, потому что имя Василеус (Василий) означает монарх, правитель, император", - подчеркивает Алферов.

Таким образом, Владимир Великий подчеркнул свой государственный статус и власть через имя, которое символизировало императорское величие.

"Так что, друзья, даже в этом смысле Владимир подошел очень тщательно к выбору своего крестильного имени", - подытожил историк.

Как выглядел Владимир Великий на самом деле

Кроме того, в видео на YouTube историк развеивает популярный миф о внешности Владимира Великого.

"Владимир Святославович никогда бороды не носил. Очевидно, что он носил чуб оселедец, но точно усы", - отмечает Алферов.

Это можно увидеть на аутентичных источниках, таких как монета сребреник, которую чеканили при его правлении.

Смотрите видео о том, как выглядел Владимир Святой:

"Кстати, вот он сидит на троне с жезлом на своей монете сребреник, которые чеканились во времена правления Владимира. Мы это видим на его монетах, сребрениках - видите, какие усы на лице Владимира", - добавляет историк в видео.

Откуда взялся образ бородатого князя Владимира Великого

После канонизации Владимира образ князя изменили под религиозные каноны византийской иконографии.

"После его канонизации, то есть признания святым, с него начали рисовать иконы. Иконы, согласно православной византийской традиции - юноши изображались с бритым лицом, а люди старшего возраста - с бородой. Усатых не знали в Греции", - объясняет Алферов.

Именно поэтому образ бородатого Владимира со временем переходит к московской традиции, которая использовала это в собственных целях.

"И вот этот образ бородатого Владимира постепенно перекочевывает к образам московских царей, которые этим воспользовались, признавая, что Владимир был бородатый, как и московский царь. А это не соответствует действительности. Соответственно, идет манипуляция с образом нашего князя", - отмечает историк.

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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