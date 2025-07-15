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Историк раскрыл главный секрет трезубца - что он означает и кто его придумал

Юрий Берендий
15 июля 2025, 19:29
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Украинский историк Александр Алферов объяснил, откуда взялся трезубец, что он символизирует и почему именно этот знак стал гербом Украины.
Историк раскрыл главный секрет трезубца - что он означает и кто его придумал
Раскрыт главный секрет трезубца - что он означает и кто его придумал / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Что означает трезубец
  • Почему трезубец герб Украины
  • Интересные факты о трезубце

Украинский трезубец, национальный символ государственности, имеет тысячелетнюю историю и скрывает в себе немало загадок. Об этом рассказал в видео на YouTube профессиональный историк, глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов, раскрыв малоизвестные факты о происхождении и значении этого знака.

Главред выяснил, какова история украинского трезубца.

видео дня

"Трезубец, который мы сегодня видим, это графическое изображение трезубца Владимира Святого, или Владимира Великого, или, как говорят, Владимира Святославича", - объясняет историк.

Как выглядел трезубец князя Владимира

По словам Алферова, трезубец князя Владимира имел много вариантов.

"На его монетах Трезубец имеет очень много вариаций. Мы говорим о штемпельных вариациях. Трезубец по-разному вырезали, но и сам трезубец Владимира Святого был разным. И даже есть варианты, где нижняя частица в виде сердечка. И это факт. В монетах Владимира Великого есть таких глобальных около 4-5 отличий. Хотя, конечно, сохраняется тризуб", - отмечает он.

Что означает трезубец и откуда он взялся

Точное значение знака неизвестно, ведь ни один источник тех времен этого не объясняет. Но существуют интересные гипотезы.

"Что он означает? Это сокол, это знак свободы, это знак триединства, это знак ростового духа, это три мира", - говорит Алферов в эфире проекта "Мир наизнанку".

Смотрите видео о значении герба Украины:

Трезубец - это один из древнейших гербов Европы. То есть он происходит еще с 10 века. Таких гербов с такой древней историей их в Европе нет на самом деле.

"Кроме того, если мы посмотрим, как он изображен, то это родовой знак. Он не похож на другие европейские гербы государственные, где больше изображены животные, растения, оре, львы и так далее. У нас это родовой знак, которым пользовались наши князья. Это наиболее характерная черта украинской геральдики. И она имеет тысячелетнюю традицию", - указывает кандидат исторических наук, геральдист Олег Однороженко.

Алферов также отмечает, что Владимир не унаследовал этот знак, а создал собственный на основе родового.

"Трезубец Владимира Святого был переработанным знаком. Потому что его отец Святослав Храбрый имел другой знак - двузуб. И дети Святослава каждый сделал на нем свою отметку", - рассказывает историк.

Когда трезубец стал гербом Украины

Алферов обращает внимание, что во времена князя Владимира знак не считался гербом в современном понимании.

"Знак Владимира никогда не назывался гербом. Это был его личный знак. Геральдика как наука возникает позже, в 12-13 веках", - объясняет он.

Впервые трезубец как государственный символ появился в 1917 году.

"22 марта 1918 года он принимается как герб Украинской Народной Республики", - напоминает историк.

Впоследствии он остался гербом и в период правления Скоропадского:

"Во время переворота 29 апреля 1918 года, когда к власти пришел гетман Павел Скоропадский, Трезубец по настоянию Скоропадского остается гербом, но становится в композиции с другим гербом - казаком с мушкетом", - добавляет Алферов.

После этого трезубец использовался во всех важных периодах украинского государства - в Карпатской Украине, во время акта 30 июня 1941 года, в УГВР.

"Трезубец становится гербом целого украинского народа, украинцев в Украине и за пределами Украины", - подчеркивает историк.

Смотрите видео о том, кто и когда придумал трезубец:

Почему мы знаем, что трезубец принадлежал именно Владимиру

Историк обращает внимание на факт того, что трезубец - именно знак Владимира, установили благодаря его монетам.

"Если бы не было у Владимира Великого монет, мы бы никогда не знали, кому принадлежит этот символ. Исключительно на монетах Владимира Святого он подписан: "Владимир на столе" и "это его серебро", - говорит Алферов.

На других артефактах, таких как кирпич из Десятинной церкви, трезубец тоже встречается, но без четкой привязки к личности.

Интересные факты об украинском трезубце

Алферов отмечает, что знак Владимира Великого никогда не назывался гербом. Потому что это был его личный знак.

"Но геральдика, как наука, и, собственно, геральдика в целом возникает во времена где-то первого Христова похода, развивается в 12-13 веках до Владимира Великого. И поэтому у Владимира Великого никогда не было герба, так, в понимании историческом", - говорится в видео.

Также, по словам историка, трезубец, когда его провозгласили и нарисовали на банкноте в 1917 году, был известен одному проценту украинского населения.

"О трезубце никто не знал. Кроме ценителей истории, которые становились на сторону того, что в серебрянке есть монеты Владимира Святого. Когда трезубец появился на украинских деньгах в 1917 году, когда его провозгласили гербом, он стал одним из самых известных символов освободительной борьбы Украины", - подчеркивает он.

И именно как символ борьбы трезубец дошел до наших дней:

"Во время борьбы за украинскую независимость трезубец становится символом борьбы. Он становится для большевиков запрещенным символом. И вот именно через символ борьбы он проходит к нам, в Украину", - резюмирует Алферов.

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О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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