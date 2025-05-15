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Не только слово воля: что на самом деле символизирует трезубец Украины

Анна Косик
15 мая 2025, 13:55
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Украинский трезубец имеет давнюю историю.
Флаг с гербом Украины, Вятрович
История происхождения украинского трезубца / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Википедия

Вы узнаете:

  • Когда трезубец стал символом Украины
  • Какое значение закладывают в трезубец

Среди официальных государственных символов Украины есть герб в виде золотого трезубца на синем щите. Большинство украинцев знают, что он символизирует слово "воля", которое спрятано в трезубец.

Однако Главред узнал, что воля - не единственное, что символизирует украинский трезубец. Об этом на канале Ukrainian Institute of National Remembrance рассказал историк Владимир Вятрович.

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По его словам, история трезубца берет начало в 1917 году, когда началась Украинская революция, а в Киеве образовалась Украинская Центральная Рада - законодательный орган Украинской Народной Республики.

Поскольку каждое государство имеет свою символику, такой вопрос встал и перед УНР. В обществе началась дискуссия, какое изображение должно стать гербом. К ней присоединился и Михаил Грушевский, который был председателем УЦР - по нашему руководителем парламента, и одним из самых известных историков того времени.

В этой дискуссии не было фаворита. Если сейчас для нас трезубец является единственным вариантом, то в то время у него было немало альтернатив, а именно:

  • Золотой лев спинающийся на скалу
  • Архистратиг Михаил со щитом
  • Казак с мушкетом
  • Золотые звезды на синем небе
  • Золотой плуг

Но в конце концов Грушевский остановился на трезубце, который имеет свои истоки еще со времен Киевской Руси. Он был родовым знаком династии Рюриковичей, символом, которым обозначали собственность князей на монетах, печатях, оружии и предметах быта.

Историк предложил трезубец как герб нового украинского государства. Он символизировал преемственность украинской государственности со времен Киевской Руси.

Относительно происхождения трезубца пока историки не имеют единого мнения. Существуют предположения, что он возник как символ триединства неба, земли и воды, или духа, души и тела. Некоторые исследователи считают, что трезубец происходит от якоря Посейдона, который был знаком силы, защиты и власти над морем в античной культуре.

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Кто такой Владимир Вятрович?

Владимир Вятрович - украинский историк, публицист, политик, общественный деятель. Доктор философии (кандидат исторических наук). Народный депутат Украины IX созыва, пишет Википедия.

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