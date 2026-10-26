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Украина вводит режим прекращения огня: где и когда он будет действовать

Анна Косик
26 октября 2026, 23:15
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В Генштабе назвали цель введения режима тишины.
Украина вводит режим прекращения огня: где и когда он будет действовать
Украина объявила о запланированном локальном прекращении огня / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/SJTF_Odes

Что сообщили в Генштабе:

  • В ночь на 27 октября Украина вводит режим тишины для проведения гуманитарной операции в Олешках
  • Украина планирует доставить помощь жителям оккупированного города
  • Силы обороны делают всё возможное, чтобы помочь украинцам в Олешках

Украина с 03:00 27 октября по киевскому времени вводит режим тишины в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Там отметили, что режим прекращения огня устанавливается исключительно для того, чтобы доставить жителям Олешек помощь и подготовить гражданское население оккупированного города к свободному передвижению.

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"Призываем всех в этот период быть особенно осторожными в отношении информации, которую вы получаете и распространяете. Пользуйтесь официальными источниками информации. Не доверяйте непроверенным сообщениям, не распространяйте слухи о маршрутах, времени и месте передвижения людей и гуманитарных колонн", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что украинские военные делают все возможное, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить выполнение соответствующих решений для обеспечения безопасности и спасения сограждан.

Смогут ли жители Олешек спастись во время гуманитарной операции - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам публициста Виталия Портникова, шанс на гуманитарный коридор для жителей оккупированных Олешек появился лишь после вмешательства Мелании Трамп.

Мелания Трамп
Мелания Трамп / Инфографика: Главред

Первая леди США ещё способна помочь жителям маленького украинского городка в Херсонской области спастись от голодной смерти, хотя мы пока не знаем, каким будет реальный результат её инициативы. Но саму Украину ни Мелания, ни её муж спасти не в состоянии.

Ситуация в Олешках - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина со второй половины октября готовится к гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, чтобы доставить местным жителям еду и медикаменты и помочь желающим выехать из зоны боевых действий.

Ранее в Белом доме сообщили, что Украина и РФ договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области.

Накануне украинские военные несколько раз с помощью беспилотников доставляли в Олешки посылки с продуктами и медикаментами общим весом почти 4 тонны.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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