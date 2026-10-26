Как удалить нагар, жир и грязь с газовых конфорок: эффективный способ

Вы узнаете:
- Как очистить конфорки газовой плиты от пригоревшего жира
- Сколько времени нужно, чтобы размягчить грязь на конфорках
Пригоревший жир и засохшие остатки пищи на конфорках газовой плиты можно удалить без агрессивной химии и изнурительного оттирания.
Главред узнал, что для этого достаточно взять обычное растительное масло и бумажные полотенца, смоченные в теплой воде. Об этом "японском методе" очистки рассказали эксперты издания Top.pl.
"Масло помогает расщеплять жировые отложения, а влажное бумажное полотенце удерживает грязь в контакте с теплой водой", - пояснили они.
Как отмыть конфорки домашним способом
Перед началом работы плиту нужно выключить и дождаться, пока все ее детали полностью остынут. Разборные части конфорок смазывают небольшим количеством масла. Это удобно делать мягкой губкой.
Далее загрязнённые участки накрывают бумажным полотенцем, смоченным в тёплой воде, и оставляют примерно на 10–15 минут. После этого полотенце снимают, а размягчившиеся остатки осторожно удаляют губкой или мягкой тряпкой.
"Если остатки загрязнений всё же остались, не пытайтесь соскребать их с усилием - при необходимости просто повторите процедуру очистки", - советуют эксперты.
Другие новости:
- Ржавчина исчезнет за 15 минут: чем нужно мыть кастрюли и сковородки
- Дорогие освежители больше не нужны: как за копейки наполнить дом приятным ароматом
- Можно ли замораживать вареники: как сделать, чтобы они не слиплись и не развалились
Об источнике: Top.pl
Top.pl - это польский интернет-портал, специализирующийся на контенте о стиле жизни. Он публикует материалы о кулинарии, садоводстве, стиле жизни, путешествиях, финансах, гороскопах и интересных фактах, ориентируясь на широкую аудиторию, которая ищет практические советы и легкий развлекательный контент.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред