Как удалить нагар, жир и грязь с газовых конфорок: эффективный способ

Эксперты рассказали, как отмыть конфорки без использования агрессивных химических средств.

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Простой способ почистить конфорки без химии / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как очистить конфорки газовой плиты от пригоревшего жира

Сколько времени нужно, чтобы размягчить грязь на конфорках

Пригоревший жир и засохшие остатки пищи на конфорках газовой плиты можно удалить без агрессивной химии и изнурительного оттирания.

Главред узнал, что для этого достаточно взять обычное растительное масло и бумажные полотенца, смоченные в теплой воде. Об этом "японском методе" очистки рассказали эксперты издания Top.pl.

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"Масло помогает расщеплять жировые отложения, а влажное бумажное полотенце удерживает грязь в контакте с теплой водой", - пояснили они.

Как отмыть конфорки домашним способом

Перед началом работы плиту нужно выключить и дождаться, пока все ее детали полностью остынут. Разборные части конфорок смазывают небольшим количеством масла. Это удобно делать мягкой губкой.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Далее загрязнённые участки накрывают бумажным полотенцем, смоченным в тёплой воде, и оставляют примерно на 10–15 минут. После этого полотенце снимают, а размягчившиеся остатки осторожно удаляют губкой или мягкой тряпкой.

"Если остатки загрязнений всё же остались, не пытайтесь соскребать их с усилием - при необходимости просто повторите процедуру очистки", - советуют эксперты.

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Об источнике: Top.pl Top.pl - это польский интернет-портал, специализирующийся на контенте о стиле жизни. Он публикует материалы о кулинарии, садоводстве, стиле жизни, путешествиях, финансах, гороскопах и интересных фактах, ориентируясь на широкую аудиторию, которая ищет практические советы и легкий развлекательный контент.

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