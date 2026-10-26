Комнатные растения отблагодарят пышным ростом: зачем класть шишки в горшки

Обычные лесные шишки могут стать полезным дополнением к уходу за комнатными растениями

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Зачем класть шишки в горшки с цветами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем собирать шишки в лесу

Зачем класть шишки в горшки с цветами

Какие комнатные растения нуждаются в таком дренаже

Прогулка по лесу может стать не только приятным отдыхом, но и источником полезных материалов для ухода за комнатными растениями. Одним из таких природных ресурсов являются обычные шишки, которые способны значительно улучшить условия выращивания цветов в горшках.

Главред расскажет, зачем класть шишки в горшки с цветами.

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Шишки как естественный дренаж

Нерегулярная структура шишек создает полости, через которые избыточная вода легко стекает вниз, пишет Interia Kobieta. Это предотвращает застой влаги и защищает корневую систему от гниения. Благодаря такому дренажному слою почва в горшке становится более рыхлой, а корни получают достаточный доступ к кислороду.

Для каких растений они наиболее полезны

Шишки обладают свойством слегка подкислять субстрат, поэтому особенно хорошо подходят для растений, любящих кислую почву. В контейнерах с азалиями, рододендронами, вереском или миниатюрными хвойными они действуют как природный помощник. В то же время их присутствие будет полезно и для популярных комнатных видов - папоротников, монстер, фикусов или львиной гривы. В таких условиях растения лучше усваивают питательные вещества и развиваются здоровее.

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Как правильно собирать и подготавливать

Важно брать только сухие и спелые шишки, без следов плесени или повреждений. Лучше всего делать это в сухую погоду. Перед использованием их следует тщательно очистить от пыли и грязи, проверить, не спрятались ли внутри насекомые. Дополнительно можно промыть в тёплой воде, а затем подсушить в духовке при температуре около 100 °C в течение 20–25 минут. Такая термическая обработка гарантирует, что шишки будут безопасны для использования и не принесут в горшок нежелательных "соседей".

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