Комнатные растения отблагодарят пышным ростом: зачем класть шишки в горшки

Вы узнаете:
- Зачем собирать шишки в лесу
- Зачем класть шишки в горшки с цветами
- Какие комнатные растения нуждаются в таком дренаже
Прогулка по лесу может стать не только приятным отдыхом, но и источником полезных материалов для ухода за комнатными растениями. Одним из таких природных ресурсов являются обычные шишки, которые способны значительно улучшить условия выращивания цветов в горшках.
Главред расскажет, зачем класть шишки в горшки с цветами.
Шишки как естественный дренаж
Нерегулярная структура шишек создает полости, через которые избыточная вода легко стекает вниз, пишет Interia Kobieta. Это предотвращает застой влаги и защищает корневую систему от гниения. Благодаря такому дренажному слою почва в горшке становится более рыхлой, а корни получают достаточный доступ к кислороду.
Для каких растений они наиболее полезны
Шишки обладают свойством слегка подкислять субстрат, поэтому особенно хорошо подходят для растений, любящих кислую почву. В контейнерах с азалиями, рододендронами, вереском или миниатюрными хвойными они действуют как природный помощник. В то же время их присутствие будет полезно и для популярных комнатных видов - папоротников, монстер, фикусов или львиной гривы. В таких условиях растения лучше усваивают питательные вещества и развиваются здоровее.
Как правильно собирать и подготавливать
Важно брать только сухие и спелые шишки, без следов плесени или повреждений. Лучше всего делать это в сухую погоду. Перед использованием их следует тщательно очистить от пыли и грязи, проверить, не спрятались ли внутри насекомые. Дополнительно можно промыть в тёплой воде, а затем подсушить в духовке при температуре около 100 °C в течение 20–25 минут. Такая термическая обработка гарантирует, что шишки будут безопасны для использования и не принесут в горшок нежелательных "соседей".
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Об источнике: Interia Kobieta
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