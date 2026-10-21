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Зачем класть винные пробки в цветочные горшки: простой способ помочь растениям

Марина Иваненко
21 октября 2026, 13:58
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Натуральную кору можно использовать при уходе за комнатными растениями, но важно знать, как именно она влияет на почву и в каких случаях этот метод уместен.
Как повторно использовать винные пробки дома
Как повторно использовать винные пробки дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как использовать винные пробки для комнатных растений
  • Чем пробки полезны для почвы и мульчирования
  • Каких ошибок следует избегать при уходе за комнатными растениями

О пользе повторного использования натуральных винных пробок для комнатных растений говорят как об одном из способов практического применения бытовых отходов. Этот природный материал можно использовать для мульчирования поверхности почвы или в качестве добавки к субстрату, если правильно его подготовить и учесть потребности конкретного растения. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Maison & Travaux, натуральная винная пробка имеет пористую структуру. Благодаря этому она может влиять на воздухопроницаемость субстрата и помогать уменьшать испарение влаги с поверхности земли. В то же время результат зависит от способа использования пробки, состава почвы и особенностей самого растения.

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Чем полезны винные пробки для комнатных растений

Натуральную пробку можно применять несколькими способами. Она может служить дополнительным материалом для мульчирования, а измельченные кусочки при определенных условиях можно использовать в качестве компонента субстрата. Однако важно не считать её универсальным средством для улучшения состояния любого растения.

Улучшение структуры почвы

Небольшие кусочки натуральной пробки могут создавать дополнительные воздушные прослойки в субстрате. Это особенно актуально для плотных почвенных смесей, которые плохо пропускают воздух. Однако кора не заменяет специальных разрыхлителей и не гарантирует надлежащего дренажа, если в горшке нет отверстий для отвода лишней воды.

Постепенное разложение

Натуральная пробка является органическим материалом, который разлагается медленно. Однако не стоит рассчитывать на нее как на полноценный источник питательных веществ: она не заменяет удобрений и сбалансированного субстрата для комнатных растений.

Защита поверхности почвы от пересыхания

Измельчённую кору можно разложить тонким слоем на поверхности почвы. Такая мульча помогает уменьшить непосредственное испарение влаги и защищает верхний слой субстрата от быстрого высыхания. Это может быть полезно в теплое время года, особенно если горшок расположен в месте с интенсивным солнечным освещением.

Механическое препятствие для некоторых вредителей

Кусочки пробки создают неровную поверхность, которая потенциально может затруднять передвижение слизней и улиток. В то же время эффективность такого способа защиты не гарантирована, а для большинства комнатных растений эти вредители не являются типичной проблемой.

Видео о том, как можно использовать винные пробки, можно посмотреть здесь:

Как правильно использовать винные пробки в цветочных горшках

Способ применения зависит от того, какого результата нужно достичь. Перед использованием убедитесь, что пробки изготовлены из натуральной коры, не имеют плесени, посторонних запахов или остатков покрытия.

Для мульчирования поверхности почвы

Нарежьте пробки небольшими кусочками и равномерно разложите их по поверхности субстрата. Слой должен быть тонким, чтобы земля оставалась видимой, а вода во время полива беспрепятственно попадала к корням. Не прижимайте кусочки коры вплотную к стеблю.

В качестве добавки к субстрату

Натуральную кору можно измельчить на небольшие фрагменты и смешать с почвой. Однако при этом важно учитывать потребности растения. Кора не является универсальной заменой перлита, пемзы или других компонентов, которые используются для улучшения структуры субстрата. Для растений, чувствительных к переувлажнению, в первую очередь нужно подобрать подходящую почвенную смесь и обеспечить отвод лишней воды.

Комнатные растения от влажности
Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

При пересадке

Не стоит автоматически выкладывать целые кусочки коры на дно горшка в качестве дренажного слоя. Такой слой не гарантирует лучшего отвода воды и может ухудшить распределение влаги в контейнере. Гораздо важнее, чтобы горшок имел дренажные отверстия, а субстрат соответствовал потребностям растения.

После использования пробок регулярно проверяйте состояние почвы. Не поливайте растение только потому, что наступило привычное время: ориентируйтесь на влажность субстрата и требования конкретного вида.

Какие пробки нельзя использовать

Для ухода за комнатными растениями подходят только чистые пробки из натуральной коры. Синтетические пластиковые пробки не обладают теми же свойствами, что и натуральный материал, поэтому использовать их в качестве добавки к почве не стоит.

Не используйте пробки со следами плесени, гнили или загрязнений. Также лучше избегать изделий с неизвестными пропитками, краской или лаком. Перед измельчением удалите остатки фольги, пластика и других посторонних материалов.

На что обратить внимание при уходе

Контролируйте полив

Если поверхность почвы покрыта мульчей, определить её влажность только на вид сложнее. Проверяйте почву пальцем или деревянной палочкой на небольшой глубине, прежде чем добавлять воду.

Не забывайте о дренажных отверстиях

Даже натуральный материал не спасет растение от застоя воды, если жидкость не может стекать из горшка. Чрезмерная влажность субстрата может привести к загниванию корней.

Учитывайте потребности растения

Суккуленты и кактусы требуют иного режима полива и субстрата, чем влаголюбивые тропические растения. Поэтому мульчирование пробкой не стоит применять одинаково для всех вазонов.

Не заменяйте пробкой полноценный уход. Она может пригодиться для повторного использования бытовых материалов, но не заменяет правильного освещения, подходящего грунта, подкормки и контроля влажности.

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Об источнике: Maison & Travaux

Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, интерьерном дизайне и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

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