Зачем класть апельсиновые корки в унитаз: необычный лайфхак для туалета

О чём вы узнаете:
- Как апельсиновые корки помогают освежить туалет
- Как правильно использовать цитрусовую цедру
- Почему нельзя смывать кожуру в унитаз
У апельсиновых корок есть немало способов повторного использования в быту, помимо кулинарии. В частности, цитрусовая цедра может служить натуральным средством для ароматизации туалетной комнаты. Благодаря содержанию лимонена и эфирных масел она помогает освежить воздух и замаскировать неприятные запахи. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание OKDIARIO, этот экологичный метод позволяет освежить воздух без синтетических ароматизаторов и дополнительных финансовых затрат.
Как использовать апельсиновые корки в туалете
Чтобы воспользоваться этим бытовым лайфхаком, нужно соблюдать несколько простых правил. При этом важно помнить, что цитрусовая цедра предназначена только для ароматизации, а не для очистки сантехники.
Сначала апельсиновую кожуру нужно нарезать на мелкие кусочки. Это поможет эфирным маслам активнее высвобождаться и распространять цитрусовый аромат.
Затем кусочки цедры можно оставить в воде унитаза на 20–30 минут. По окончании процедуры их необходимо обязательно достать с помощью перчаток или пинцета и выбросить в мусорное ведро для органических отходов.
Видео о том, как можно использовать кожуру мандарина, можно посмотреть здесь:
Почему нельзя смывать апельсиновые кожуры в унитаз
Апельсиновую цедру категорически нельзя смывать в унитаз. Кожуры не растворяются в воде и могут застревать в трубах, вызывая засорение сантехнической системы.
Кроме того, этот способ имеет определенные ограничения. Апельсиновые кожуры помогают придать помещению приятный цитрусовый аромат, но не обладают доказанными дезинфицирующими свойствами и не могут заменить полноценную чистку унитаза специальными средствами.
Поэтому использовать цедру стоит лишь в качестве дополнительного способа ароматизации, не забывая о регулярной уборке и соблюдении правил безопасности.
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Об источнике: OKDIARIO
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