Апельсиновые корки можно использовать для естественной ароматизации туалета. Как применять цитрусовую цедру и почему её нельзя смывать в унитаз.

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Как освежить воздух в туалете с помощью цитрусовых / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как апельсиновые корки помогают освежить туалет

Как правильно использовать цитрусовую цедру

Почему нельзя смывать кожуру в унитаз

У апельсиновых корок есть немало способов повторного использования в быту, помимо кулинарии. В частности, цитрусовая цедра может служить натуральным средством для ароматизации туалетной комнаты. Благодаря содержанию лимонена и эфирных масел она помогает освежить воздух и замаскировать неприятные запахи. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание OKDIARIO, этот экологичный метод позволяет освежить воздух без синтетических ароматизаторов и дополнительных финансовых затрат.

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Как использовать апельсиновые корки в туалете

Чтобы воспользоваться этим бытовым лайфхаком, нужно соблюдать несколько простых правил. При этом важно помнить, что цитрусовая цедра предназначена только для ароматизации, а не для очистки сантехники.

Сначала апельсиновую кожуру нужно нарезать на мелкие кусочки. Это поможет эфирным маслам активнее высвобождаться и распространять цитрусовый аромат.

Затем кусочки цедры можно оставить в воде унитаза на 20–30 минут. По окончании процедуры их необходимо обязательно достать с помощью перчаток или пинцета и выбросить в мусорное ведро для органических отходов.

Видео о том, как можно использовать кожуру мандарина, можно посмотреть здесь:

Почему нельзя смывать апельсиновые кожуры в унитаз

Апельсиновую цедру категорически нельзя смывать в унитаз. Кожуры не растворяются в воде и могут застревать в трубах, вызывая засорение сантехнической системы.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Кроме того, этот способ имеет определенные ограничения. Апельсиновые кожуры помогают придать помещению приятный цитрусовый аромат, но не обладают доказанными дезинфицирующими свойствами и не могут заменить полноценную чистку унитаза специальными средствами.

Поэтому использовать цедру стоит лишь в качестве дополнительного способа ароматизации, не забывая о регулярной уборке и соблюдении правил безопасности.

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Об источнике: OKDIARIO OKDIARIO.com - испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Эдуардо Инда в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты". Портал является одним из самых популярных онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.

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