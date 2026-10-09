Затхлый запах исчезнет, а полотенца станут мягкими: что из кухни добавить при стирке

Специалисты объяснили, почему кондиционер для белья только ухудшает ситуацию, и какие два недорогих средства из кухни возвращают полотенцам свежесть.

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Как правильно стирать полотенца / Коллаж: Главред, фото: pixabay





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Почему полотенца начинают пахнуть сыростью

Как уксус и сода устраняют затхлый запах

Какое средство для стирки нельзя использовать

Белый уксус устраняет затхлый запах полотенец эффективнее большинства специализированных средств, а главной причиной появления неприятного запаха остается кондиционер для белья, который образует на ткани налет и задерживает влагу. Чтобы вернуть полотенцам свежесть, достаточно одной чашки уксуса и половины чашки пищевой соды, сообщает Ideal Home.

Эксперты издания отмечают, что затхлый запах текстиля - одна из самых распространенных бытовых проблем, и решается она не покупкой новых полотенец, а изменением самой процедуры ухода.

Подготовка начинается ещё до загрузки стиральной машины. Каждое полотенце рекомендуется тщательно встряхнуть, чтобы удалить остатки пыли и мусора, а затем рассортировать изделия по цвету и типу ткани. Перегруженный барабан - еще одна типичная ошибка: полотенцам нужно свободное пространство, иначе они не выстираются полностью.

Уксус и сода вместо специальных моющих средств

Следующий этап - замачивание. Стиральную машину или большую миску наполняют тёплой водой и добавляют одну чашку белого уксуса, после чего оставляют полотенца как минимум на час. Именно этот раствор уничтожает бактерии и плесень - основные источники запаха.

Опасения, что ткань пропитается кислым запахом, эксперты называют беспочвенными: после полоскания полотенца становятся чистыми и мягкими, а сам запах уксуса не остается.

Далее следует обычная стирка при высокой температуре, но перед этим стоит проверить этикетку каждого изделия - максимально допустимый температурный режим у разных тканей различается. Небольшое количество обычного стирального порошка добавлять можно.

Категорическое табу - кондиционер для белья. Он образует на волокнах пленку, которая притягивает влагу и не дает полотенцу высохнуть до конца, поэтому через несколько дней в шкафу снова появляется запах сырости.

Почему полотенца нельзя складывать влажными

Пищевую соду не обязательно использовать каждый раз - её добавляют тогда, когда запах уже появился. Полчашки засыпают во время цикла полоскания: сода нейтрализует посторонние запахи и освежает ткань.

Последний и самый важный этап - сушка. При наличии сушильной машины полотенца ставят на высокий режим нагрева, альтернатива - развесить их в тёплом помещении или на солнце.

Укладывать изделия в шкаф можно только после полного высыхания. Даже незначительная остаточная влажность в волокнах через несколько дней снова вызовет затхлый запах, и всю процедуру придется повторять сначала.

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Об источнике: Ideal Home Ideal Home - это британский журнал о дизайне интерьера, пишет Википедия. Издается ежемесячно компанией Future plc. Журнал выходит с 1920 года и специализируется на статьях о дизайне интерьера, новостях о шопинге и советах для потребителей. В каждом выпуске есть раздел, посвящённый преображению кухни и ванной комнаты. С 2021 года журнал Ideal Home редактирует Хизер Янг. Штаб-квартира журнала расположена в Лондоне. Веб-сайт журнала был запущен в 2005 году как продолжение журнала. На нём представлены галереи фотографий комнат, статьи с советами по декорированию, форумы, блоги, новости о покупках и конкурсы.

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