Зачем смешивать белый уксус с лавровым листом: простое средство для уборки

Уксус с лавровым листом поможет смягчить резкий запах средства и пригодится при уборке кухни, мебели и поверхностей.

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Где использовать настоянный уксус / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как приготовить уксус с лавровым листом

Где использовать настоянный уксус

Какие поверхности нельзя им обрабатывать

Белый уксус является одним из популярных средств для домашней уборки благодаря способности растворять мыльный налет, известковые отложения и помогать устранять стойкие запахи. Однако его резкий специфический запах часто становится причиной, по которой от такого средства отказываются. Сочетание уксуса с лавровым листом помогает смягчить этот запах и создать средство с более приятным травяным ароматом. Главред расскажет подробнее.

По данным специалистов по ведению домашнего хозяйства издания El Cronista, добавление лаврового листа преследует, прежде всего, ароматическую цель. Эфирные масла из листьев придают уксусу характерный травяной запах, который может перебивать его резкий аромат.

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Где можно использовать настоянный уксус

Кухонная техника: раствор можно использовать для протирания внешних поверхностей холодильника и другой кухонной техники, чтобы удалить следы еды и неприятные запахи. Перед применением на конкретной поверхности стоит проверить её реакцию на уксус.

раствор можно использовать для протирания внешних поверхностей холодильника и другой кухонной техники, чтобы удалить следы еды и неприятные запахи. Перед применением на конкретной поверхности стоит проверить её реакцию на уксус. Мебель и кладовые: средство можно наносить на полки, кухонные шкафчики и ящики, где скапливаются пыль, грязь или затхлый запах. После обработки поверхность нужно протереть чистой салфеткой.

средство можно наносить на полки, кухонные шкафчики и ящики, где скапливаются пыль, грязь или затхлый запах. После обработки поверхность нужно протереть чистой салфеткой. Рабочие поверхности: разбавленный уксус подходит для очистки некоторых кухонных столешниц, кафеля, дверных ручек и других поверхностей, устойчивых к воздействию кислоты.

разбавленный уксус подходит для очистки некоторых кухонных столешниц, кафеля, дверных ручек и других поверхностей, устойчивых к воздействию кислоты. Дезодорация: после мытья мусорного ведра его можно протереть раствором, чтобы избавиться от остаточного неприятного запаха.

Как приготовить средство с лавровыми листьями

Настаивание: положите 8–10 лавровых листьев в стеклянную банку, залейте 500 мл белого уксуса, плотно закройте емкость и оставьте в тёмном прохладном месте на 7–14 дней.

положите 8–10 лавровых листьев в стеклянную банку, залейте 500 мл белого уксуса, плотно закройте емкость и оставьте в тёмном прохладном месте на 7–14 дней. Приготовление раствора: после настаивания процедите жидкость, разведите её водой в пропорции 1:1 и перелейте в бутылку с распылителем.

после настаивания процедите жидкость, разведите её водой в пропорции 1:1 и перелейте в бутылку с распылителем. Применение: нанесите средство на поверхность или на чистую салфетку, после чего протрите ею поверхность. Перед использованием на большом участке желательно проверить средство на незаметном месте.

Где уксус лучше не использовать

Кислотные средства подходят не для всех материалов. Не стоит наносить уксус на натуральный мрамор, известняк и другие поверхности, чувствительные к кислотам, поскольку он может повредить их.

Также уксус не следует смешивать с хлорсодержащими средствами. Во время уборки помещение желательно проветривать, особенно если используется концентрированный раствор.

Настояный уксус может быть удобным средством для обычной очистки и устранения запахов, но он не заменяет специальные дезинфицирующие средства там, где требуется гарантированная дезинфекция поверхностей.

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