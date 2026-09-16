Почему 17 сентября нельзя шить и вышивать: какой церковный праздник

Предки считали, что шитье, вышивание или другая работа с иглой и нитями в этот день может повлечь за собой неприятности.

https://glavred.info/holidays/pochemu-17-sentyabrya-nelzya-shit-i-vyshivat-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10797098.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 17 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 17 сентября

Что можно делать 17 сентября

Что нельзя делать 17 сентября

В четверг, 17 сентября, православные верующие вспоминают святую мученицу Софию и ее трех дочерей - Веру, Надежду и Любовь. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 17 сентября

Согласно церковному преданию, София была для своих детей не только матерью, но и духовной наставницей. Она знакомила дочерей с христианским учением и готовила их к возможным испытаниям, поскольку в те времена христиане подвергались преследованиям.

видео дня

Дочери Софии были совсем юными. Вере было около 12 лет, Надежде - 10, а Любови - всего 9 лет. Несмотря на свой возраст, сестры, согласно преданию, отличались твердостью духа и не отреклись от своей веры даже перед лицом жестоких испытаний.

О семье стало известно римскому императору Адриану. Софию вместе с дочерьми привели к правителю и потребовали отказаться от христианства. Император пытался заставить девушек поклониться языческим богам, однако они остались непреклонными и продолжили исповедовать свою веру.

Первой испытания перенесла старшая дочь - Вера. Затем наказанию подвергли Надежду, а после нее - Любовь. Все три сестры, согласно преданию, приняли мученическую смерть, не отказавшись от христианской веры.

Для Софии гибель дочерей стала тяжелым материнским испытанием. Она была вынуждена наблюдать за их страданиями, но продолжала поддерживать девушек и призывала их сохранять мужество.

После казни дочерей София похоронила их и осталась возле могил. По церковному преданию, спустя три дня она умерла. Память Софии и ее дочерей - Веры, Надежды и Любови - отмечается 17 сентября.

Приметы 17 сентября

Если 17 сентября солнечно и тепло, осень будет долгой и погожий.

Пошел дождь - осень, по поверьям, будет сухой, а зима - снежной.

Если дождь начался на рассвете, он должен был быстро закончиться, примерно до полудня.

Что нельзя делать 17 сентября

По поверьям, 17 сентября женщинам советовали отложить какую-либо тяжелую работу - не убирать в доме, не работать на огороде и не браться за изнурительные дела. Отдельно упоминали о рукоделии. Наши предки считали, что шитье, вышивание или другая работа с иглой и нитями в этот день может повлечь за собой неприятности или даже привести к травмам. Поэтому день пытались провести спокойно, посвятив его семье, молитве и отдыху.

Что можно делать 17 сентября

Одним из главных атрибутов праздничного дня считался домашний каравай. Его обычно выпекали накануне, а в день праздника украшали свечой, которую приносили из церкви после утренней молитвы. Готовую выпечку собирались есть всей семьей, обязательно делясь ею друг с другом.

Больше новостей:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред