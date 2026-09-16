Вкусное и быстрое блюдо из обычного фарша: рецепт мясных треугольников

Рецепт мясных треугольников с оригинальным вкусом.

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Рецепт сочных мясных треугольников / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Часто возникает вопрос, что можно приготовить из фарша, кроме котлет. Украинская блогерша Наталья Азарчик поделилась своей идеей, как полкилограмма фарша превратить в вкусное блюдо.

Главред узнал, что она на своём YouTube-канале поделилась рецептом очень вкусных и простых в приготовлении мясных треугольников.

Мясные треугольники - рецепт

Ингредиенты:

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Фарш 500 г

Лук 2 шт.

Тортильи 10 шт.

Яйца 5 шт.

Специи

Сухари панко

Фарш смешиваем с измельченным луком, солью и перцем. Распределяем фарш по тортилье и делим её на 6 треугольников. Каждый из них обваливаем во взбитом яйце и сухарях панко.

Обжариваем треугольники на хорошо разогретой и смазанной маслом сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом мясных треугольников:

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О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами различных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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