Вкусное и быстрое блюдо из обычного фарша: рецепт мясных треугольников

Часто возникает вопрос, что можно приготовить из фарша, кроме котлет. Украинская блогерша Наталья Азарчик поделилась своей идеей, как полкилограмма фарша превратить в вкусное блюдо.
Главред узнал, что она на своём YouTube-канале поделилась рецептом очень вкусных и простых в приготовлении мясных треугольников.
Мясные треугольники - рецепт
Ингредиенты:
- Фарш 500 г
- Лук 2 шт.
- Тортильи 10 шт.
- Яйца 5 шт.
- Специи
- Сухари панко
Фарш смешиваем с измельченным луком, солью и перцем. Распределяем фарш по тортилье и делим её на 6 треугольников. Каждый из них обваливаем во взбитом яйце и сухарях панко.
Обжариваем треугольники на хорошо разогретой и смазанной маслом сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом мясных треугольников:
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О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами различных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
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