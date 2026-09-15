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В Украине перепишут курс доллара: что ждет украинцев в 2027 году

Юрий Берендий
15 сентября 2026, 22:15
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Курс доллара в бюджете на 2027 год заложен на уровне 48,3 грн.
В Украине перепишут курс доллара: что ждет украинцев в 2027 году
Каким будет курс доллара в 2027 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Правительство прогнозирует курс 48,3 грн за доллар на конец 2027 года
  • Бизнес закладывает в бюджеты более высокий курс - 49 грн

В Украине на конец 2027 года заложили курс доллара на уровне 48,3 грн, а среднегодовой показатель должен составить 47,1 грн. В то же время украинский бизнес в финансовом планировании ориентируется на еще более высокий курс. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Проект государственного бюджета на 2027 год правительство уже одобрило и зарегистрировало в Верховной Раде. По расчетам Кабмина, доллар должен подорожать с 44,6 грн по состоянию на 15 сентября 2026 года до 48,3 грн в конце следующего года.

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В то же время сам Железняк призывает не воспринимать бюджетный показатель как точный прогноз будущего валютного рынка.

"Да, напомню, что это фактически ничего не означает… и правительство никогда не угадывало с этим. Но чисто расчетно курс в бюджете на следующий год: 47,1 грн/$ - средний за 2027 год, 48,3 грн/$ на конец 2027 года", - отметил Железняк.

Отдельно валютные ожидания на следующий год оценил украинский бизнес. По данным Европейской бизнес-ассоциации, полученным в рамках опроса "Прогнозы бизнеса 2027", 98% компаний учитывают в своих планах сценарий продолжения войны. Именно этот фактор остается одним из ключевых при формировании стратегии развития на следующий год.

Ожидания относительно общей динамики бизнеса остаются сдержанными: 39% компаний прогнозируют негативные изменения, 34% не ожидают существенной динамики, а 27% рассчитывают на положительное развитие.

На этом фоне компании также учитывают валютные риски при составлении финансовых планов. Средний курс доллара, который украинский бизнес закладывает в бюджеты на 2027 год, составляет 49 грн.

Европейская бизнес-ассоциация также отмечает, что главным требованием бизнеса к власти остается борьба с коррупцией, наряду с вопросами безопасности и экономической стабильности.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара может вырасти - комментарий эксперта

Курс доллара в Украине может приблизиться к 51 грн уже в ближайшие годы. Такой прогноз озвучил финансист и экономист Сергей Фурса. По его словам, валютная политика требует постепенных изменений, поскольку резкое ослабление контроля может создать дополнительные риски для финансовой системы.

Нынешний механизм формирования курса, по мнению экономиста, в значительной степени связан с военными условиями. После окончания войны Украина будет постепенно возвращаться к более рыночной модели.

"Фиксированный курс - это ненормально. Он сейчас у нас существует исключительно из-за войны. Ведь во время войны рыночного курса не бывает", - отметил Фурса.

В то же время быстрый переход к другому валютному режиму может иметь негативные последствия для экономики. Именно поэтому, считает финансист, изменения следует проводить контролируемо, не допуская резких колебаний.

Фурса также связывает будущую динамику гривны с необходимостью учитывать инфляционные процессы. По его мнению, постепенное ослабление национальной валюты позволит избежать резкого одномоментного скачка.

"Нужно постепенно принимать меры в отношении курса, чтобы девальвация происходила хотя бы постепенно, компенсируя существующую инфляцию", - сказал Фурса.

Курс валют в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 15 сентября и зафиксировал изменение котировок доллара и евро. По данным регулятора, доллар вырос на 7 копеек, а евро подешевел на 11 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой заявил, что валютный рынок в первой половине сентября останется относительно стабильным, несмотря на риски для энергетической инфраструктуры. По прогнозу, с 7 по 13 сентября курс доллара будет колебаться в пределах 44,3–44,8 грн, а евро - 51,5–52,5 грн.

В то же время он отметил, что в преддверии осенне-зимнего периода рынок будет оставаться чувствительным к новым атакам РФ на инфраструктуру. По прогнозу Лесового, в период с 14 по 20 сентября доллар на межбанке может колебаться в пределах 44,4–44,8 грн, а на наличном рынке - 44,5–45 грн.

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О персоне: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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