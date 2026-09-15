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Что произойдет при смешивании спирта и перекиси водорода: последствия поразят

Марина Иваненко
15 сентября 2026, 21:48
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Чистящие средства не всегда можно использовать вместе. Некоторые комбинации могут приводить к образованию опасных веществ и наносить вред здоровью.
Перекись и спирт
Перекись и спирт / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему не стоит смешивать спирт и перекись
  • Какие поверхности могут пострадать
  • Какие средства опасно смешивать

Изопропиловый спирт и перекись водорода есть в арсенале многих домохозяек. Поскольку оба средства обладают антимикробными свойствами, может возникнуть соблазн совместить их, чтобы усилить эффект при уборке. Однако принцип "чем больше, тем лучше" в случае с бытовой химией не работает. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Hunker, случайное смешивание небольших количеств этих компонентов не означает автоматического образования взрывоопасной смеси или смертельно опасного яда. В то же время намеренно готовить такую смесь для уборки нет смысла: она не даёт преимуществ, а использование каждого средства по отдельности более предсказуемо и безопасно.

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Почему смесь не становится более эффективной

Сочетание двух средств не удваивает их антимикробное действие. Каждый компонент имеет свои свойства, концентрацию и условия применения, поэтому для бытовых нужд их лучше использовать по отдельности и в соответствии с инструкцией производителя.

Главный риск при использовании такой комбинации связан не столько с усилением дезинфекции, сколько с возможным повреждением вещей и поверхностей:

  • Изопропиловый спирт быстро испаряется и хорошо растворяет жиры, но может повредить некоторые виды пластика, лаковые покрытия, краску и отдельные материалы экранов. Кроме того, он является легковоспламеняющимся веществом.
  • Перекись водорода обладает окислительными свойствами, поэтому способна обесцвечивать некоторые ткани и материалы. Её также не следует без предварительной проверки наносить на мебельную обивку, деликатные поверхности или электронику.

Перед применением любого средства на новой поверхности следует ознакомиться с рекомендациями производителя и, по возможности, протестировать его на незаметном участке.

Видео о том, зачем смешивать соль и перекись водорода, можно посмотреть здесь:

Исключение, которое часто путают с бытовым смешиванием

Многие вспоминают рецептуру спиртового средства для обработки рук, разработанную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в которой действительно присутствуют и спирт, и перекись водорода. Однако это не означает, что аптечный спирт и перекись можно произвольно смешивать дома.

В рецептуре ВОЗ перекись водорода используется в небольшой концентрации и имеет другое назначение: она помогает уничтожать споры микроорганизмов, которые могут попасть в готовый раствор. Основным активным компонентом для дезинфекции рук там является спирт.

Поэтому такая рецептура не является аргументом в пользу самостоятельного смешивания различных средств из домашней аптечки. Важны концентрации, пропорции и условия приготовления.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Какие средства категорически нельзя смешивать

Если сочетание спирта с перекисью не приносит практической пользы, то некоторые другие бытовые комбинации действительно могут быть опасными:

  • Отбеливатель + уксус, другие кислоты или аммиак: такие комбинации могут приводить к образованию опасных газов, которые раздражают и повреждают дыхательные пути.
  • Перекись водорода + уксус: при определенных условиях может образовываться пероцтовая кислота - едкое вещество, которое раздражает кожу, глаза и дыхательные пути и может повреждать поверхности.

Эксперты советуют придерживаться простого правила: бытовую химию и аптечные средства следует использовать отдельно, в соответствии с инструкциями производителя. Средства лучше хранить в оригинальной упаковке и никогда не переливать химические вещества в бутылки из-под напитков.

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Об источнике: Hunker

Hunker - это американское онлайн-СМИ, специализирующееся на темах ремонта, дизайна интерьера, DIY-проектов, садоводства и обустройства жилья. Платформа работает с 2017 года и ориентирована на сочетание практических советов и трендов в сфере дома и быта.

Сайт публикует экспертные материалы, инструкции и обзоры решений для дома, а также сотрудничает со специалистами отрасли для повышения достоверности контента.

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