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Масло и спирт - табу: что на самом деле нужно делать, если укусил клещ

Мария Николишин
30 июля 2025, 17:01
76
Клещей нужно вовремя замечать и вынимать, чтобы уберечь свое здоровье.
Масло и спирт - табу: что на самом деле нужно делать, если укусил клещ
Как вытащить клеща / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие болезни переносят клещи
  • Как его легко вытащить

Как известно, клещи могут жить в городских парках и лесах, а их укусы являются достаточно опасными. Поэтому важно вовремя обнаружить и избавиться от "незваного гостя".

Главред решил разобраться, что делать если укусил клещ.

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Какой шанс заразиться от клеща

В Минздраве Украины сообщают, что клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний: клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).

Там отмечают, что не каждый укушенный человек болеет. Все зависит от того, сколько времени прошло от укуса - чем меньше это время, тем ниже риск развития заболевания.

Как вытащить клеща

Если вы заметили на теле клеща, то его нужно немедленно удалить.

Автор канала "Неизвестный Автор" на YouTube говорит, что ждать пока клещ наестся и сам отпадет - не лучшая идея.

По его словам, заливать место укуса маслами или спиртом также опасно. Это приведет к гибели клеща и значительно увеличит риски инфицирования.

Клеща нужно легко и осторожно крутить, однако лучше всего - это купить специальный пинцет в аптеке и ровно вытащить его, не дергая, и не выкручивая.

Масло и спирт - табу: что на самом деле нужно делать, если укусил клещ
Как уберечься от укуса клеща / Инфографика: Главред

Как обработать укус клеща

Место укуса нужно обработать антисептиками и наблюдать за состоянием здоровья.

Когда появляются симптомы после укуса клеща

В Минздраве отмечают, что если в месте укуса клеща появляется небольшое красное круглое пятно, которое не исчезает в течение нескольких дней или даже недель, начинает распространяться - это может свидетельствовать о развитии болезни Лайма. В таком случае следует обязательно обратиться к врачу за медицинской помощью.

Что будет, если укусит клещ - видео:

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Об источнике: Министерство здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения Украины - центральный орган исполнительной власти Украины в области здравоохранения, пишет Википедия.

Минздрав обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным заболеваниям, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов и медицинских изделий, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, а также обеспечивает формирование государственной политики в сфере санитарного и эпидемического здоровья.

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