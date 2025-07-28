Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Реагирует даже на дыхание: существует ли шаровая молния и как от нее уберечься

Мария Николишин
28 июля 2025, 18:37
79
Шаровая молния - таинственное природное явление, которое удивляет многих людей.
Реагирует даже на дыхание: существует ли шаровая молния и как от нее уберечься
Существует ли шаровая молния / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что такое шаровая молния
  • Можно ли от нее убежать

Пожалуй, все хоть раз в жизни слышали о шаровой молнии, но увидеть ее - это настоящая редкость. Именно поэтому многие сомневаются, существует ли она на самом деле.

Главред решил разобраться, что известно о шаровой молнии.

видео дня

Существует ли на самом деле шаровая молния

Автор канала Характерник на YouTube рассказал, что шаровая молния существует, но она остается одним из самых загадочных явлений природы.

"Это движущийся сгусток плазмы, чаще всего размером от 10 до 40 сантиметров в диаметре, хотя встречаются описания и более крупных экземпляров - до полуметра. Ее продолжительность от нескольких секунд до минуты, а звук напоминает шипение", - подчеркнул он.

По его словам, некоторые очевидцы утверждают, что молния даже может разделяться на несколько меньших шаров.

"Есть свидетельства, что она может залететь в комнату через окно, а вылететь через другое, не причинив вреда. А иногда поджигает предметы, к которым прикасается или взрывается", - говорится в видео.

Можно ли убегать от шаровой молнии

Мужчина добавил, что ему в детстве говорили, если шаровая молния залетела в дом, нельзя ни говорить, ни дышать, ни убегать.

"Она якобы реагирует на колебания воздуха. Это звучало очень страшно. И такая гипотеза действительно существует. Она говорит о том, что плазменный шар нестабилен. И даже незначительное нарушение среды может повлиять на его поведение или вызвать взрыв", - заметил он.

Как появляется шаровая молния

Автор видео рассказал, что относительно природы этого явления до сих пор нет единого мнения. Но понятно, что это одна из форм электрического разряда.

"Но как она вообще появляется? Самая распространенная теория утверждает, что после удара о землю обычной молнии происходит мгновенное испарение частиц почвы или металлов, в частности кремния. Эти вещества вступают в реакцию с кислородом, образуя газовый шар, своеобразную плазму, которая "живет" короткое время в воздухе, движется, а затем исчезает или взрывается. Но это лишь одна из многих теорий. Ни одна пока не дает полного объяснения", - подытожил мужчина.

Можно ли убежать от шаровой молнии - видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

удар молнии интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будет накрыт стол мира": Эрдоган внезапно заговорил о завершении войны

"Будет накрыт стол мира": Эрдоган внезапно заговорил о завершении войны

20:41Политика
Украину будут атаковать реактивные "Шахеды": Федоров раскрыл планы оккупантов

Украину будут атаковать реактивные "Шахеды": Федоров раскрыл планы оккупантов

20:36Украина
Украину ждет самый жаркий день: синоптик назвала дату

Украину ждет самый жаркий день: синоптик назвала дату

20:10Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится в августе: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится в августе: кто в списке

Гороскоп на август 2025: Близнецам нужна помощь, Ракам - долги

Гороскоп на август 2025: Близнецам нужна помощь, Ракам - долги

Карта Deep State онлайн за 28 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Ночной обстрел Киева: ранения получили 8 человек, включая 3-летнего ребёнка

Ночной обстрел Киева: ранения получили 8 человек, включая 3-летнего ребёнка

Часть украинцев не получит пенсий в августе: в чем причина

Часть украинцев не получит пенсий в августе: в чем причина

Последние новости

21:02

Наследство с секретом: кто был самой богатой невестой в истории Украины

20:41

"Будет накрыт стол мира": Эрдоган внезапно заговорил о завершении войны

20:38

Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

20:36

Украину будут атаковать реактивные "Шахеды": Федоров раскрыл планы оккупантов

20:10

Украину ждет самый жаркий день: синоптик назвала дату

Цены на хлеб, мясо и другие продукты осенью-зимой: Пендзин – о том, к чему готовиться украинцамЦены на хлеб, мясо и другие продукты осенью-зимой: Пендзин – о том, к чему готовиться украинцам
20:09

6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

19:53

Его носит более 8 тысяч украинцев: какая фамилия в древности считалась несчастливойВидео

19:38

Работают подготовленные диверсанты: в ВСУ рассказали о новой тактике врага на юге

19:10

В Кремле паника из-за ударов БПЛАмнение

Реклама
19:05

Ударит +14 и будут лить сильные ливни с градом: Украину накрывает мощный циклон

19:00

BADM SPORT CUP 3.0: спортивное лето, вдохновляющее на рабочие успехи новости компании

18:47

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан показала романтику с женихом-итальянцем

18:47

Китай обиделся на действия Украины: требуют "немедленно исправить ошибку"

18:41

Почему 29 июля нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

18:37

Реагирует даже на дыхание: существует ли шаровая молния и как от нее уберечьсяВидео

17:52

Трамп заявил об отказе от переговоров с Путиным и анонсировал новый удар по РФВидео

17:50

Погода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и граде

17:43

"Бить, бить и еще раз - бить": у Зеленского оценили новый дедлайн Путину от Трампа

17:38

Украинские фамилии, которые защищают своих владельцев: есть ли среди них ваша

17:15

Укрепится здоровье и придет счастье: что нужно обнять и выпить 29 июля

Реклама
17:04

"Будут спасать себя": стала известна причина, почему Европа не хочет давать ракеты Украине

16:51

"Большая опасность": Жданов раскрыл, почему НАТО не сможет купить оружие для ВСУ

16:49

Без химии и усилий: одно копеечное средство уберет всю медведку с огородаВидео

16:40

Посевной календарь на август 2025: что не поздно посадить

16:39

Почему коты панически боятся воды: все запутаннее, чем кажется на первый взгляд

16:38

Доллар летит вверх, а евро внезапно ушел в пике - свежие курсы валют

15:49

У Путина пожаловались, что РФ "воюет одна против всего Запада" и отчитали МакронаВидео

15:47

Придаст блеска и будет отталкивать воду: одно средство заставит авто сиять

15:43

Кота найдут только самые внимательные люди: лучшая загадка для проверки внимательности

15:38

Соль: белое золото или белая смерть

15:29

"Я очень разочарован в Путине": Трамп объявил новый срок ультиматума РФВидео

15:19

Украинцев будут серьезно наказывать с 1 августа: предупреждение о нововведениях

15:06

В августе тарифы на газ и свет могут вырасти: кому придется платить больше

15:03

Какая работа принесет вам успех: ответ скрывается в дате рождения

14:56

Действительно ли от динозавров: ученые наконец расшифровали, откуда берется нефть

14:56

Украина не согласится на оккупацию: эксперт об истерике РФ после слов Алиева

14:43

"Я завалила": Лидия Таран призналась, какие у нее проблемы

14:31

Сколько украинцам придется платить за овощи борщевого набора осенью и зимой: есть 2 варианта

14:26

Проклятие Керченского моста - миф, символ или исторический приговор

14:03

Какие растения саранча съест в первую очередь: способ борьбы и страхи вредителяВидео

Реклама
14:00

"Была не в себе": Алена Омаргалиева раскрыла детали свадьбы с Тамерланом

13:55

Стиральный порошок "убивает" полотенца: копеечное средство вернет былую мягкостьВидео

13:45

Грозы, град, шквалы и температура +16: когда в Украине резко похолодает - точная дата

13:16

Август принесет большие деньги трем знакам зодиака: кто эти счастливчики

12:56

РФ выбрала новые цели для массированных ударов: СМИ назвали "мишени" атакВидео

12:30

"Весь подъезд в крови, стекло перебило вены": жители поврежденного дома в Киеве описали атакуФотоВидео

12:27

Названа профессия с самым высоким уровнем измен в браке

12:24

В шести областях Украины - масштабные перебои со светом: что произошло

11:58

Максимальное внимание к своему здоровью: в конце июля ударит сильная магнитная буря

11:53

"Нам будет очень больно": Жданов дал тревожный прогноз насчет наступления РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять