Реагирует даже на дыхание: существует ли шаровая молния и как от нее уберечься

Шаровая молния - таинственное природное явление, которое удивляет многих людей.

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Существует ли шаровая молния / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что такое шаровая молния

Можно ли от нее убежать

Пожалуй, все хоть раз в жизни слышали о шаровой молнии, но увидеть ее - это настоящая редкость. Именно поэтому многие сомневаются, существует ли она на самом деле.

Главред решил разобраться, что известно о шаровой молнии.

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Существует ли на самом деле шаровая молния

Автор канала Характерник на YouTube рассказал, что шаровая молния существует, но она остается одним из самых загадочных явлений природы.

"Это движущийся сгусток плазмы, чаще всего размером от 10 до 40 сантиметров в диаметре, хотя встречаются описания и более крупных экземпляров - до полуметра. Ее продолжительность от нескольких секунд до минуты, а звук напоминает шипение", - подчеркнул он.

По его словам, некоторые очевидцы утверждают, что молния даже может разделяться на несколько меньших шаров.

"Есть свидетельства, что она может залететь в комнату через окно, а вылететь через другое, не причинив вреда. А иногда поджигает предметы, к которым прикасается или взрывается", - говорится в видео.

Можно ли убегать от шаровой молнии

Мужчина добавил, что ему в детстве говорили, если шаровая молния залетела в дом, нельзя ни говорить, ни дышать, ни убегать.

"Она якобы реагирует на колебания воздуха. Это звучало очень страшно. И такая гипотеза действительно существует. Она говорит о том, что плазменный шар нестабилен. И даже незначительное нарушение среды может повлиять на его поведение или вызвать взрыв", - заметил он.

Как появляется шаровая молния

Автор видео рассказал, что относительно природы этого явления до сих пор нет единого мнения. Но понятно, что это одна из форм электрического разряда.

"Но как она вообще появляется? Самая распространенная теория утверждает, что после удара о землю обычной молнии происходит мгновенное испарение частиц почвы или металлов, в частности кремния. Эти вещества вступают в реакцию с кислородом, образуя газовый шар, своеобразную плазму, которая "живет" короткое время в воздухе, движется, а затем исчезает или взрывается. Но это лишь одна из многих теорий. Ни одна пока не дает полного объяснения", - подытожил мужчина.

Можно ли убежать от шаровой молнии - видео:

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Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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