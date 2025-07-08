Существует ли лосось: шеф-повар рассказал неожиданную правду о популярной рыбе

Что сказал Клопотенко:
- Рыбы лосось не существует
- Лососем в Украине называют несколько видов рыбы
В течение последних нескольких лет в Украине приобрел популярность лосось. Блюда из него можно часто увидеть в ресторанах, а в супермаркетах продают эту рыбу как и в свежем, так и в копченом видах.
Однако Главред выяснил, что на самом деле такой рыбы как лосось не существует. Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
По его словам, существует лишь вид - лососевые, а подвидом является рыба, которую мы часто едим под видом лосося. Речь идет о форели, форели речной, семге, гольце и горбуше.
"Когда вы приходите в магазин, вы можете сказать: "Дайте мне лосося", и вам могут дать что угодно", - отметил повар.
Смотрите видео о том, почему не существует лосося:
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О персоне: Евгений Клопотенко
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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