Почему нельзя мыть курицу перед приготовлением: исследование удивило результатом

Сырая курица может содержать бактерии Campylobacter и Salmonella — основные причины пищевых отравлений.

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Нужно ли мыть курицу перед приготовлением / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com

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Сырая курица может содержать бактерии Campylobacter и Salmonella

Основной источник распространения бактерий — не сама курица, а грязные руки

Если хотите избежать проблем со здоровьем — не мойте курицу

Упакованное мясо, особенно куриное, часто выглядит неаппетитно — с влажным налётом и следами транспортировки от фермы до магазина. Возникает соблазн промыть его перед приготовлением.

Но стоит ли это делать? С точки зрения науки — нет. Это может только навредить, говорится в материале IFL Science.

Почему это опасно

Сырая курица может содержать бактерии Campylobacter и Salmonella — основные причины пищевых отравлений. Хотя сами птицы не болеют, бактерии находятся в их кишечнике и могут попасть на мясо во время забоя.

Мыть курицу не нужно и даже вредно, подчеркивают в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Всё, что нужно — правильно термически обработать мясо. Высокая температура убьёт бактерии, которые могут быть на поверхности.

Но если вы всё же моете курицу, вы рискуете разбрызгать микробы по кухне: на раковину, посуду, руки и другие поверхности. Это увеличивает риск перекрестного загрязнения.

Эта привычка оказалась настолько распространённой и небезопасной, что исследователи решили проверить её последствия в лабораторных условиях.

/ Главред

Что показало исследование

Учёные из Университета Северной Каролины предложили участникам приготовить блюдо из курицы, заражённой безопасным штаммом E. coli. После готовки они изучили, насколько сильно загрязнилась кухня. Оказалось, что основной источник распространения бактерий — не сама курица, а грязные руки. Даже те, кто мыл руки, нередко всё равно загрязняли поверхности.

35% участников всё же промыли курицу. Среди причин — желание убрать кровь и слизь (30%) или следование семейным традициям (19%).

Вывод простой

Если хотите избежать проблем со здоровьем — не мойте курицу. Просто тщательно готовьте её. Это безопаснее, быстрее и чище.

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Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

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