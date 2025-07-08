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Почему нельзя мыть курицу перед приготовлением: исследование удивило результатом

Алексей Тесля
8 июля 2025, 03:29
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Сырая курица может содержать бактерии Campylobacter и Salmonella — основные причины пищевых отравлений.
курица
Нужно ли мыть курицу перед приготовлением / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Сырая курица может содержать бактерии Campylobacter и Salmonella
  • Основной источник распространения бактерий — не сама курица, а грязные руки
  • Если хотите избежать проблем со здоровьем — не мойте курицу

Упакованное мясо, особенно куриное, часто выглядит неаппетитно — с влажным налётом и следами транспортировки от фермы до магазина. Возникает соблазн промыть его перед приготовлением.

Но стоит ли это делать? С точки зрения науки — нет. Это может только навредить, говорится в материале IFL Science.

Почему это опасно

Сырая курица может содержать бактерии Campylobacter и Salmonella — основные причины пищевых отравлений. Хотя сами птицы не болеют, бактерии находятся в их кишечнике и могут попасть на мясо во время забоя.

Мыть курицу не нужно и даже вредно, подчеркивают в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Всё, что нужно — правильно термически обработать мясо. Высокая температура убьёт бактерии, которые могут быть на поверхности.

Но если вы всё же моете курицу, вы рискуете разбрызгать микробы по кухне: на раковину, посуду, руки и другие поверхности. Это увеличивает риск перекрестного загрязнения.

Эта привычка оказалась настолько распространённой и небезопасной, что исследователи решили проверить её последствия в лабораторных условиях.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке инфографика
/ Главред

Что показало исследование

Учёные из Университета Северной Каролины предложили участникам приготовить блюдо из курицы, заражённой безопасным штаммом E. coli. После готовки они изучили, насколько сильно загрязнилась кухня. Оказалось, что основной источник распространения бактерий — не сама курица, а грязные руки. Даже те, кто мыл руки, нередко всё равно загрязняли поверхности.

35% участников всё же промыли курицу. Среди причин — желание убрать кровь и слизь (30%) или следование семейным традициям (19%).

Вывод простой

Если хотите избежать проблем со здоровьем — не мойте курицу. Просто тщательно готовьте её. Это безопаснее, быстрее и чище.

Смотрите видео - почему курятина может стать причиной гибели миллионов людей:

Из-за дорогой телятины и свинины - украинцы переходят на курятину. За год среднестатистический украинец съедает примерно 25 килограммов этого продукта. Однако мясо курицы может быть опасным, сообщает 1+1.

И всё из-за антибиотиков, которыми кормят цыплят-бройлеров. От постоянного употребления такого мяса страдает человеческий организм. Британские журналисты подсчитали: уже через тридцать лет из-за этой проблемы ежегодно будет погибать 10 миллионов людей в мире.

Ранее сообщалось, что купить мясо в магазине на первый взгляд довольно легко, ведь несвежесть продукта можно почувствовать по запаху. Однако на самом деле это лишь один признак, по которому можно отличить качественное мясо.

Напомним, Главред ранее писал о том, почему колбасу нарезают наискосок. Нарезание колбасы наискосок - это не просто элемент традиции, а удобный и продуманный подход.

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Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

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