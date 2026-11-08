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Тест на IQ: нужно найти три звезды среди снежинок за 40 секунд

Руслана Заклинская
8 ноября 2026, 13:04
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Визуальные головоломки помогают разнообразить досуг и проверить свою наблюдательность.
Тест на IQ: нужно найти три звезды среди снежинок за 40 секунд
Нужно найти три звезды среди снежинок за 40 секунд / Фото: Dudolf

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, наблюдательность и умение замечать мелкие детали. На первый взгляд зимнее изображение кажется обычным, однако среди множества снежинок спрятались три звезды, которые не так просто найти.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти три звезды среди падающего снега. Задание следует выполнить за 40 секунд или быстрее.

Если вам нравятся подобные задания, попробуйте и другие головоломки на внимательность: Тест на IQ: нужно найти белку в парке за 8 секунд.

видео дня

Иллюстрацию создал венгерский художник и карикатурист Гергей Дудаш, известный под псевдонимом Дудольф. Его иллюстрации регулярно привлекают внимание пользователей соцсетей.

Тест на IQ: нужно найти три звезды среди снежинок за 40 секунд
Нужно найти три звезды среди снежинок за 40 секунд / Фото: Dudolf

На изображении показан зимний пейзаж с множеством снежинок разных форм и размеров. Среди них можно увидеть забавных персонажей, в частности сову. Однако главная задача - найти три звезды, которые художник искусно замаскировал среди снега.

Чтобы проверить свою наблюдательность, установите таймер на 40 секунд и попробуйте справиться с заданием за это время. Звезду возле совы заметить относительно легко, но две другие спрятаны гораздо хитрее.

Чтобы справиться с головоломкой, внимательно осмотрите все участки изображения. Не сосредотачивайтесь только на персонажах внизу, ведь две звезды спрятаны среди снежинок. Подсказка: каждая из них имеет пять лучей.

Одна звезда расположена в верхнем левом углу изображения, вторая - на земле рядом с совой, а третья - в нижнем правом углу. Именно последнюю многие пользователи не могли найти даже после того, как заметили первые две.

Если вам не удалось найти все три звезды за 40 секунд, не спешите расстраиваться. Попробуйте ещё раз внимательно просмотреть изображение, а затем сверьте результат с правильным ответом.

Тест на IQ: нужно найти три звезды среди снежинок за 40 секунд
Ответ на головоломку / Фото: Dudolf

Ранее Главред публиковал и другие головоломки для проверки наблюдательности. Попробуйте найти собаку среди полотенец за 7 секунд.

Также проверьте свою внимательность в задании, где нужно найти волшебную палочку среди конфет за 30 секунд.

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Об источнике: The Sun

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